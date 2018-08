Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KARSTADT - Die geplante Fusion der großen Warenhausketten in Deutschland nimmt Gestalt an. Die seit rund zwei Monaten laufenden Gespräche zwischen den Eigentümern von Kaufhof und Karstadt gehen in die entscheidende Phase. Teilnehmer der Verhandlungen rechnen nach FAZ-Informationen damit, dass die Unterzeichnung einer vorläufigen Vereinbarung zur Zusammenarbeit binnen zwei Wochen erfolgt. (FAZ S. 22)

NORDLB - Interne Revisionsberichte der Norddeutschen Landesbank (NordLB) enthüllen zahlreiche Versäumnisse der Bank. Die Dokumente, die NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen, stammen aus den Jahren 2016 bis 2018. Darin beurteilen hauseigene Prüfer unter anderem, wie umfangreich riskante Kreditnehmer aus der Schifffahrtsbranche von der Bank überwacht werden und inwiefern sie auf eine mögliche Krise vorbereitet ist. In allen acht vorliegenden Berichten bewerteten sie die überprüften Leistungen der NordLB mit den Noten "ausreichend" oder "mangelhaft" und attestierten in zahlreichen Geschäftsfeldern "hohe Gesamtbankrisiken". Zudem sollen Mitarbeiter gegen Vorgaben des eigenen Hauses oder der Bankenaufsicht verstoßen haben. (SZ S. 18)

SIEMENS - Im Zuge des angekündigten Konzernumbaus soll es bei Siemens Überlegungen über radikale Stellenkürzungen in der Verwaltung geben. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, erwägt der Industriekonzern in den kommenden Jahren den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen in Abteilungen wie Finanzen, Recht und Personalwesen. (FAZ S. 15)

CREDITREFORM - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform steht auf der Gewinnerseite der zunehmenden Regulierung. "Die Regulatorik befördert unser Geschäft, da wir den Banken die erforderlichen Daten liefern können", sagt Creditreform-Chef Volker Ulbricht im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Angefangen beim Kreditregister Anacredit über wachsende Anforderungen an die Compliance bis hin zur Zahlungsdiensterichtlinie PSD2, durch die Kontodaten perspektivisch Bestandteil der Bonitätsprüfung werden, erweiterten sich die Themenfelder und damit auch das Geschäft der Verbundgruppe. Die Kunden aus den Reihen der Banken kämen aus allen drei Säulen, denn der Umfang der erhobenen Daten variiere von Bank zu Bank. (Börsen-Zeitung S. 3)

