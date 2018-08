Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTVERKEHR - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Probleme im Luftverkehr angehen und lädt zum Krisengipfel, wahrscheinlich am 5. Oktober. Doch die Branche ist zerstritten. Und der Ärger dürfte anhalten. Es fehlt an Fluglotsen. Auch Personal zum Gepäckverladen ist knapp, das niedrige Lohnniveau erschwert die Personalsuche. "Was wir in diesem Sommer spüren, ist nur ein erstes laues Lüftchen", warnt Matthias Maas, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Flugsicherung: "Eurocontrol weiß jetzt schon, dass man im kommenden Jahr 5.000 Lotsenschichten in der Kontrollzentrale Maastricht nicht besetzen kann." Dort werden Überflüge über Deutschland und Benelux koordiniert. Auch bei der Deutschen Flugsicherung zeichnen sich erneut Personalengpässe ab, obwohl die Planung noch läuft. (Handelsblatt S. 6)

FLUGHÄFEN - Die deutschen Flughäfen dringen auf eine umfassende Privatisierung der Passagierkontrollen. Der Vorstandsvorsitzende von Fraport, des Betreibers des Frankfurter Flughafens, Stefan Schulte, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, "die Sicherheitskontrollen an unseren Flughäfen müssen effektiver, wirtschaftlich effizienter und passagierfreundlicher werden". Die Flughafenbetreiber seien im Zuge einer Neuregelung bereit, "Verantwortung von der Bundespolizei unter Beteiligung der Airlines zu übernehmen". Jetzt müssten alle Beteiligten "unverzüglich in eine Diskussion um eine konkrete Ausgestaltung eintreten", forderte Schulte. Innenminister Horst Seehofer (CSU) forciert eine weitere Prtivatisierung, stößt mit einem Eckpunkte-Papier seines Hauses aber in der großen Koalition auf Widerstand. Nach Seehofers Plänen soll das gesamte System der Passagier- und Gepäckkontrollen nun begutachtet werden, der Minister favorisiert dafür den Bundesrechnungshof. (Funke Mediengruppe)

KRANKENKASSEN - Eine Studie belegt: Ohne private Krankenkassen (PKV) fehlen im Gesundheitssystem 12,9 Milliarden Euro. Trotzdem steigen dort die Ausgaben langsamer als bei den gesetzlichen Kassen (GKV). Zwischen 2006 und 2016 stiegen die GKV-Ausgaben um 48,3 Prozent, die der PKV aber nur um 43,1 Prozent. Bereits seit 2009 wuchsen die Ausgaben jedes Jahr weniger als bei der gesetzlichen Konkurrenz. (Handelsblatt S. 11)

DIESEL-NACHRÜSTUNG - Die Bundesregierung rechnet bei einer Hardware-Nachrüstung von Millionen älterer Diesel-Pkw mit höheren Kosten. Das geht aus dem Bericht der Expertengruppe hervor, die die Möglichkeit von Katalysatoren für Dieselautos prüfen soll. Während Gutachter die Kosten für die Nachrüstung zunächst mit 1.000 bis 3.000 Euro pro Fahrzeug bezifferten, sieht die Arbeitsgruppe die Kosten inzwischen am oberen Rand der Schätzungen, berichten Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Einschließlich der Einbaukosten sei mit Gesamtkosten von 3.000 Euro je Auto zu rechnen, heißt es in dem Bericht. Mit Verweis auf ein neueres Gutachten sei dem Papier zufolge sogar von mehr als 5.000 Euro Gesamtkosten. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Nach Handelsblatt-Informationen reisen die Betriebsräte der deutschen Automobilhersteller gemeinsam mit der IG-Metall-Spitze am 24. September nach Berlin. Dort wollen sie mit Finanzminister Olaf Scholz, Umweltministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil über die Klimaschutzvorgaben für die Branche sprechen. Ihr Ziel: die SPD-Kabinettsmitglieder von allzu ambitionierten Vorgaben für den CO2-Ausstoß der Fahrzeugflotten abzubringen. Schulze hatte Automanager wie Arbeitnehmervertreter im Juni mit der Forderung aufgeschreckt, dass die Hersteller den Ausstoß des Treibhausgases bis 2030 um die Hälfte reduzieren sollten. Also weit mehr als die 30 Prozent, die Industrie, die zuständigen Unionsminister Peter Altmaier und Andreas Scheuer oder die EU-Kommission für praktikabel halten. Auch Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil haben bei ihrer Parteifreundin Bedenken angemeldet. (Handelsblatt S. 10)

EU-KOMMSSION - Im kommenden Jahr wird ein neuer Präsident der EU-Kommission gesucht. Potenzielle Bewerber aus Deutschland sind Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und vor allem: Manfred Weber. Der CSU-Politiker aus Wildenberg in Niederbayern leitet im EU-Parlament seit vier Jahren die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP). Nun trägt er sich mit dem Gedanken, als EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl im Mai anzutreten, und er darf sich durchaus Chancen ausrechnen, dass Europas Christdemokraten ihn Anfang November auf ihrem Parteitag in Helsinki nominieren. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 8, 14, 24)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.