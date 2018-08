Moneycab.com: Herr Oetterli, Schindler blickt auf eine sehr erfolgreiche erste Jahreshälfte zurück. Auftragseingang, Umsatz und Betriebsergebnis legten jeweils um rund 10% zu, der Konzerngewinn sogar um über 23%. Welches waren die wichtigsten Erfolgsfaktoren?

Thomas Oetterli: Entscheidend war, dass wir sehr breit wachsen konnten: Alle Regionen und Produktlinien legten zu. Es zahlt sich aus, dass wir in den letzten Jahren viel investiert haben, um unsere Präsenz weltweit weiter auszubauen. Zudem hatte die Einigung in einem Schiedsgerichtsverfahren über die Besteuerung von Schindler einen positiven Einfluss auf den Konzerngewinn.

In Europa (+10%) und Nordamerika (+8%) ist Schindler stärker gewachsen als in China (+6), aber auch dort erhöhten sich die verkauften Stückzahlen und wertmässig konnte man zulegen. Was prägte das Geschäft im Schlüsselmarkt China in den ersten Monaten des Jahres?

Besonders erfreulich war das Wachstum im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Auch das Wartungsgeschäft nahm um mehr als 20% zu und wir sehen grosse Chancen im Modernisierungsbereich.

Die Urbanisierung in China ist von der Regierung geplant, hunderte Millionen Menschen sind in den letzten Jahrzehnten zu Stadtbewohnern geworden oder werden es noch. Wie ist Schindler vor Ort im Wohnungsbau aufgestellt?

Mit der «Chinese Harmonized Product Platform» verfügen wir über ein für den chinesischen Markt zugeschnittenes Produktsortiment, welches u.a. die speziellen Bedürfnisse der chinesischen Wohnungsbauentwickler perfekt adressiert. Zudem haben wir in den letzten Jahren unsere lokale Präsenz substantiell ausgebaut.

Wie entwickelte sich das Servicegeschäft vor Ort?

Wir sind mit der Entwicklung unseres Servicegeschäfts sehr zufrieden. Bereits seit längerem erzielen wir kontinuierlich Wachstumsraten von über 20%. Jährlich kommen in China ca. 500.000 neue Anlagen zur bereits bestehenden Basis hinzu. Damit ist bereits ...

