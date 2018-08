Der Euro verlor am Vortag gegenüber dem Dollar an Wert und sackte um -0,54% unter das Mittwochstief ab. Der Euro könnte nun seinen Abwärtstrend zum Dollar wieder aufnehmen und die Zone um 1,1200 Dollar anlaufen. Eine Short-Position wurde am Vortag gestartet. Der Stopp sollte noch außerhalb des fallenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...