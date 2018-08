Die britische Investmentbank HSBC hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Das Spezialchemie-Unternehmen dürfte im Geschäft mit Siliconprodukten weiteres Wachstum ausweisen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem spreche die Preisstabilisierung in der Sparte Polysilicon für eine Erholung des Angebot-Nachfrage-Verhältnisses. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020./edh/zb

Datum der Analyse: 24.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WCH8881

AXC0044 2018-08-24/07:19