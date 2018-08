Der Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ist ausgeblieben. Der Dax startet darum verhalten in der frühen Handel.

Anleger weltweit haben in dieser Handelswoche aufmerksam auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China geschaut. Doch das Treffen der Delegationen in der US-Hauptstadt Washington endete am Donnerstag ohne Durchbruch in dem eskalierenden Handelskonflikt.

Am Donnerstag hatte sich der Kursverfall bei Continental-Papieren fortgesetzt, was auf die Stimmung der Anleger drückte. Der deutsche Leitindex schloss am Donnerstag leicht im Minus: Der Dax verlor 0,16 Prozent auf 12.365 Punkte. Im vorbörslichen Handel legte er dagegen leicht auf 12.382 Zähler zu.

1 - Vorgabe aus den USA

Auch am vorletzten Handelstag der Woche lastete der Streit zwischen den USA und China auf den US-Börsen. Die Handelsgespräche der beiden Streitparteien endeten am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington ohne konkretes Ergebnis. Während die Gespräche liefen, hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sogar gegenseitig neue Importzölle von 25 Prozent im Volumen von je 16 Milliarden Dollar verhängt.

Mit dieser neuen Eskalationsstufe werden nunmehr Abgaben auf Waren beider Seiten im Wert von jeweils 50 Milliarden Dollar fällig. Weitere Zölle sind zudem in Vorbereitung.

Thema an der Wall Street war auch das Notenbankertreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming am Freitag. Von der bevorstehenden Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank. Parallel geht das Tauziehen in den Ermittlungen wegen mutmaßlicher russischer Einflussversuche auf die Präsidentschaftswahl 2016 weiter. Gab es geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager?

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...