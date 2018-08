The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1TNGT6 7X7 IHS 13/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSLV6 DT.PFBR.BANK PF.R.15283 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RRF9 DEKA ZINSDIFFANL ZZ 08/33 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RL8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1869468808 EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1870443089 INTL FIN. CORP. 18/25 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1871094931 OP YRITYSPANKKI 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1871106297 BQUE F.C.MTL 18/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1871114473 RAIF.LABA NO 18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1871116171 ABN AMRO BANK 18/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1871116338 ABN AMRO BANK 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1872038218 BK OF IRELD GRP 18/23 BD02 BON EUR N

CA CVE XFRA CA18681B2021 CLIFFMONT RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ EQ00 EQU EUR Y

CA 29U XFRA JE00BYVWJZ03 TRUFIN PLC EQ00 EQU EUR N

CA IPN1 XFRA US46261V3069 IPASS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA I9SA XFRA US9250501064 VERONA PHARMA SP.ADR 8 EQ01 EQU EUR N

CA LPJE XFRA LU0329425713 LUPUS ALP.-ALL OPPS.FD B FD00 EQU EUR N