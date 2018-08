The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.08.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0120401325 ING BK 10-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH4S51 HSH NORDBANK FA 14/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW1ZR5 LBBW OPF.1285 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000068598 FINNAIR OYJ 13-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0Q22 LB.HESS.-THR.IS. 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4S69 HSH NORDBANK FZF 14/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0966078221 OP YRITYSPANKKI 13/18 MTN BD01 BON EUR N