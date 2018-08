FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IPN XFRA US46261V1089 IPASS INC. DL-,001

8LS XFRA CA50219G1063 LSC LITHIUM CORP.

AENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

XFRA CA18681B1031 CLIFFMONT RESOURCES LTD