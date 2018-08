FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25

E36 XFRA CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,001

R4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 1