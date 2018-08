Medieninformation

Regensdorf, 24. August 2018

mobilezone mit Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Halbjahr 2018

mobilezone hat im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von CHF 561 Mio. erzielt und realisierte einen Betriebsgewinn von CHF 23.0 Mio.

Umsatz um CHF 48 Mio. auf CHF 561 Mio. gesteigert;

EBIT-Wachstum von 25 Prozent auf CHF 23.0 Mio. mit einer EBIT Marge von 4,1 Prozent (Vorjahr: 3,6 Prozent);

Der Steueraufwand betrug CHF 5.3 Mio. und nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.5 Mio. zu. Die Steuerquote erhöhte sich aufgrund des höheren Gewinnbeitrages aus Deutschland von 21,6 Prozent auf 23,9 Prozent;

Der Konzerngewinn konnte um 23 Prozent auf CHF 16.8 Mio. (Vorjahr: CHF 13.7 Mio.) gesteigert werden;

Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich im ersten Halbjahr 2018 von CHF 0.42 auf CHF 0.46. Der Aktienkurs lag am 21. August 2018 bei CHF 10.42 gegenüber CHF 12.85 Ende Dezember 2017;

Die kommunizierten Erwartungen (EBIT CHF 55 Mio. - CHF 60 Mio.) für das Geschäftsjahr 2018 werden bestätigt;

Ab Mitte September, nach gut zwei Jahren Pause, werden den Kunden in der Schweiz wieder sämtliche Salt Produkte angeboten.

Erfolgreiche Integration von TPHCom

Die Integration und die Performance von TPHCom verlaufen im Rahmen der Erwartungen. Für das Gesamtjahr wird ein EBIT von EUR 11 Mio. (+/- EUR 1 Mio.) erwartet.

Segment Handel steigert EBIT und die Umsatzrentabilität

Das Segment Handel beinhaltet die Aktivitäten im schweizweiten Filialnetz, das OnlineGeschäft, das B2BGeschäft und die Aktivitäten in Deutschland, welche seit dem 1. Januar 2018 zusätzlich die Geschäftstätigkeiten der TPHCom enthalten.

mobilezone wird ab Mitte September, nach gut zwei Jahren Pause, seinen Kunden in der Schweiz wieder sämtliche Salt Produkte anbieten. Die Höhe des zusätzlichen Geschäftes ist schwierig einzuschätzen. Die Weiterentwicklung des Schweizer Retailgeschäfts hat höchste Priorität. Im ersten Halbjahr konnten beispielsweise in den Filialen die verkauften Dienstleistungen (Datentransfer, Einrichten von Smartphones und weiteren Services) auf CHF 1.3 Mio. gesteigert werden; dies entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr.

Per Ende Juni wurden in der Schweiz 123 eigene Shops betrieben. Im zweiten Halbjahr wird ein leichter Abbau auf zirka 120 Shops erwartet.

Das OnlineGeschäft in Deutschland konnte die guten Ergebnisse des Vorjahres sowohl hinsichtlich Umsatz als auch Betriebsergebnis bestätigen. So wurden in Deutschland über 104 000 (Vorjahr: 100 000) Mobilfunkverträge online abgeschlossen.

Im Segment Handel nahm der Umsatz von CHF 469 Mio. auf CHF 513 Mio. um 9,3 Prozent zu. Der Anteil des Grosshandelsumsatzes beträgt CHF 246 Mio. (Vorjahr: CHF 302 Mio.). Der Abnahme des Grosshandelsumsatzes von CHF 56 Mio. stehen erstmalige Umsätze von CHF 109 Mio. der TPHCom gegenüber. Das EBIT konnte von CHF 12.4 Mio. auf CHF 17.8 Mio. erhöht werden, was einer Umsatzrentabilität von 3,5 Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent) entspricht.

Segment Service Providing mit Zunahme von Umsatz und reduzierter Profitabilität

Das Segment Service Providing beinhaltet die eigenen TalkTalk Mobil und Festnetzangebote und das Repairgeschäft in der Schweiz und in Österreich.

Der Umsatz im Service Providing nahm von CHF 43.3 Mio. auf CHF 47.9 Mio. um 11 Prozent zu. Das EBIT hingegen nahm von CHF 6.2 Mio., nach der Verdoppelung im Vorjahr, auf CHF 4.5 Mio. ab.

Die Profitabilität des Reparatur und Servicegeschäfts in der Schweiz und in Österreich im ersten Halbjahr 2018 lag unter dem Rekordergebnis des Vorjahres, wird aber weiterhin als positiv beurteilt.

Umsatz und EBIT bei TalkTalk liegen gemäss den Erwartungen unter den Vorjahreszahlen. Insbesondere der Wegfall von Festnetzkunden konnte nicht vollständig mit der Mobiltelefonie kompensiert werden. Der Umsatzanteil der Mobilkunden ist auf 55,0 Prozent (Vorjahr: 47,5 Prozent) angestiegen. Im Bereich der Postpaid SIM-Karten konnte die Kundenzahl in den letzten 6 Monaten auf 24 800 (31.12.2017: 24 200) ausgebaut werden.

Kapitalerhöhung März 2018

Die von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 9. März 2018 beschlossene Kapitalerhöhung von 8'585'516 Aktien wurde Ende März 2018 abgeschlossen. Damit sind neu 40'781'213 Namenaktien ausstehend.

Generalversammlung April 2018

An der Generalversammlung vom 5. April 2018 wurde eine Dividende von CHF 0.60 pro Aktie beschlossen, die am 12. April 2018 ausbezahlt wurde.

Ausblick zweites Halbjahr 2018

Mit dem Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres sind wir sehr zufrieden. Das kommunizierte EBIT-Ziel für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 55 Mio. - CHF 60 Mio. wird entsprechend bestätigt. Wichtige Erfolgsfaktoren sind neben der Profitabilität der Deutschen Handelsaktivitäten auch die Weiterentwicklung und Erhöhung der Profitabilität des Schweizer Retailgeschäfts.

Kennzahlen der mobilezone Gruppe

Mio. CHF 1-6/2018 1-6/2017 Nettoverkaufserlös 560.6 512.6 Bruttogewinn 75.2 65.3 in % vom Nettoverkaufserlös 13.4% 12.7% EBIT 23.0 18.4 in % vom Nettoverkaufserlös 4.1% 3.6% Konzerngewinn 16.8 13.7 in % vom Nettoverkaufserlös 3.0% 2.7% Investitionen 3.5 4.7 30.06.2018 30.06.2017 Eigenkapital 11.8 -9.0 in % der Bilanzsumme 3.9% -3.6% Personalbestand (Vollzeitstellen) 922 873 Shops Schweiz Deutschland 123 65 127 56

Handel

Mio. CHF 1-6/2018 1-6/2017 Nettoverkaufserlös 512.7 469.3 EBIT* 17.8 12.4 in % vom Nettoverkaufserlös 3.5% 2.6% Investitionen* 2.8 3.7

Service Providing

Mio. CHF 1-6/2018 1-6/2017 Nettoverkaufserlös 47.9 43.3 EBIT* 4.5 6.2 in % vom Nettoverkaufserlös 9.4% 14.2% Investitionen* 0.6 1.0

*CHF 0.7 Mio. Gruppen EBIT (2017: CHF -0.2 Mio.) und CHF 0.1 Mio. Investitionen (2017: CHF 0) sind keinem Segment zugeordnet und verbleiben in der Holdinggesellschaft.

Unternehmensporträt mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'172 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 35.2 Mio. im Berichtsjahr 2017 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an den Standorten Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zug, Wien (A), Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet der wichtigen Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 123 eigenen Shops in der Schweiz, an 65 Ashop Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

