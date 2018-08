Wie angekündigt hat Peking die Auflagen für ausländische Investoren im Finanzsektor gelockert. Auch nicht-chinesische Finanzkonzerne dürfen sich jetzt ohne Beschränkungen an heimischen Banken beteiligen.

China hat wie versprochen die Auflagen für ausländische Investoren im Finanzsektor weiter gelockert. Es gebe jetzt keine Beschränkungen für die Beteiligungen von Finanzkonzernen aus dem Ausland an heimischen Banken und Vermögensverwaltern mehr, teilte die chinesische Banken- und Versicherungsaufsicht am späten Donnerstagabend in Peking mit. Bisher ...

