Alphabet und Berkshire Hathaway kennt jeder Börseninteressierte. Parallelen zu Goldunternehmen wie Osisko Gold Royalties und GoldMining zu ziehen ist faszinierend. Old Economy und New Economy oder besser alte Anlageschule und neuer Investmentansatz: So können die Unternehmen Berkshire Hathaway und Alphabet eingeteilt werden. Denn Warren Buffett, seines zeichens Chef der Anlagegesellschaft aus Omaha, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...