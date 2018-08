Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius Medical Care (FMC) mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das aus fundamentaler Sicht weiterhin solide US-Dialysegeschäft des Dax-Konzerns dürfte 2019 und in den Folgejahren besser werden, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie derzeit attraktiv bewertet./ajx/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-08-24/07:46

ISIN: DE0005785802