DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten bereits seit Dienstag wegen des islamischen Opferfestes.

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

Die ersten direkten Handelsgespräche zwischen den USA und China seit Anfang Juni sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, ein Durchbruch blieb aber offenbar aus. Die Verhandlungen hätten keine sichtbaren Anzeichen eines Fortschritts gebracht, was die Aussichten auf ein baldiges Abkommen verringere, sagten informierte Personen. Beiden Seiten hätten während der Diskussionen weitgehend ihre Argumente unterstrichen. Die chinesische Seite schien nicht bereit, neue Wege anzubieten, um die US-Bedenken auszuräumen, wonach das bilaterale Handelsdefizit zu hoch sei. Das Weiße Haus erklärte dazu, beide Seiten hätten sich darüber ausgetauscht, wie "Fairness, Ausgewogenheit und Gegenseitigkeit in den wirtschaftlichen Beziehungen" erreicht werden könnte. Dabei seien auch "strukturelle Probleme in China" angesprochen worden. Beide Seiten blieben in Kontakt, erklärte Peking unterdessen in einer Stellungnahme.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:30 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,0% gg Vj 1. Veröff.: +2,0% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -0,8% gg Vm revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +1,0% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -0,5 Punkte zuvor: -1,3 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.860,50 0,09 Nikkei-225 22.579,18 0,75 Schanghai-Comp. 2.719,60 -0,16 DAX 12.365,58 -0,16 DAX-Future 12.357,50 -0,11 XDAX 12.361,96 -0,12 MDAX 26.779,51 0,36 TecDAX 2.962,40 0,89 EuroStoxx50 3.419,26 -0,03 Stoxx50 3.070,70 -0,21 Dow-Jones 25.656,98 -0,30 S&P-500-Index 2.856,98 -0,17 Nasdaq-Comp. 7.878,46 -0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13% -7

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten und damit die übergeordnete Seitwärtsbewegung fortsetzen. Die Handelsgespräche zwischen China und den USA sind ergebnislos beendet worden. Angesichts der geringen Erwartungshaltung im Vorfeld stellt dies aber keinen größeren Belastungsfaktor dar, spricht allerdings auch gegen Ausbruchsversuche nach Norden. Im Blick steht das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. Am Nachmittag hält Fed-Chef-Jerome Powell seine Rede. Diese wird zwar stark beachtet werden, es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sie das Potenzial haben wird, die Finanzmärkte stärker zu bewegen.

Rückblick: Kaum verändert - Autotitel schwächelten nach der die ganze Branche belastenden Gewinnwarnung von Continental erneut. Technologiewerte legten dagegen etwas deutlicher zu. Der Stoxx-Autoindex verlor 1,4 Prozent, der Technologieindex stieg um 0,8 Prozent sieg. Etwas belastet wurde die Stimmung nun wieder vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Die am Morgen in Kraft getretenen Zölle seien "ein schlechtes Omen für die gerade begonnenen Handelsgespräche", sagte ein Händler. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes fielen sehr solide aus, setzten aber keine Akzente. Mit einem Kursplus von 7,2 Prozent reagierten Sunrise darauf, dass das Unternehmen nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte. Semperit schnellten nach guten Geschäftszahlen um 12,2 Prozent nach oben. CRH gingen ebenfalls nach der Zahlenvorlage gut behaupte aus dem Tag.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Gebremst wurde der DAX vor allem von den weiter schwachen Aktien der Autohersteller und ihrer Zulieferer nach der Continental-Gewinnwarnung. Bayer gerieten mit einem Minus von 1,8 Prozent wieder unter Druck. Bayer sieht in dem jüngsten US-Urteil wegen angeblicher krebserzeugender Wirkungen des Pflanzenschutzmittels Glyphosat gegen Monsanto keinen Grund, die Einschätzung zu Monsanto zu ändern, wie das Unternehmen in einer eigens dafür abgehaltenen Investorenkonferenz betonte. Im TecDAX schnellten RIB Software um gut 11 Prozent nach oben nach dem Abschluss einer neuen Partnerschaft in den USA. CTS Eventim verloren 4,9 Prozent, nachdem der operative Gewinn des zweiten Quartals den Markt enttäuscht hatte. Im SDAX profitierten Hamburger Hafen mit einem Plus von gut 8 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Warburg. Zudem kam aus Hamburg grünes Licht für eine Elbvertiefung.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler bei Lang & Schwarz wusste von keinen auffälligen Aktienbewegungen zu berichten.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Händler sprachen von einem lauen Sommerhandel mit sehr dünnen Umsätzen. Auf die Stimmung drückten etwas die wirksam gewordenen gegenseitigen Strafzölle der USA und Chinas. Konjunkturdaten spielten keine große Rolle, zumal die US-Notenbank nach allgemeiner Erartung klar auf Zinserhöhungskurs ist. Die neuen innenpolitischen Querelen, die US-Präsident Trump in die Bredouille bringen, ließen die Aktienmärkte noch kalt. AMD zogen um 6,7 Prozent in die Nähe eines Zwölfjahreshochs an. Analyst Hans Mosesmann von Rosenblatt hatte sein ohnehin schon sehr optimistisches Kursziel noch einmal erhöht. Alibaba wies zwar ein beachtliches Umsatzwachstum aus, verfehlte aber dennoch die Markterwartungen. Die Aktie verlor 3,2 Prozent. L Brands brachen um 13,1 Prozent ein, gedrückt von einem gesenkten Ausblick. Williams Sonoma sprangen um 16,5 Prozent nach oben. Der Einrichtungsspezialist hatte den flächenbereinigten Umsatz überraschend stark gesteigert und sich für das Geschäftsjahr optimistisch gezeigt.

Am Rentenmarkt stiegen am kurzen Ende die Renditen, am langen sanken sie. Eine flachere Zinskurve gilt unter anderem als Zeichen einer strafferen Geldpolitik, passend zur erwarteten nächsten US-Zinserhöhung im September.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1565 +0,1% 1,1552 1,1569 EUR/JPY 128,86 +0,3% 128,48 128,65 EUR/CHF 1,1397 +0,1% 1,1382 1,1393 EUR/GBR 0,9021 +0,1% 0,9011 0,9020 USD/JPY 111,42 +0,1% 111,30 111,20 GBP/USD 1,2820 +0,1% 1,2811 1,2828 Bitcoin BTC/USD 6.513,80 +0,4% 6.489,78 6.460,85

Die Aussicht auf weitere US-Zinserhöhungen gab dem Dollar Auftrieb. Nach dem Fed-Protokoll vom Vortag preisen die Märke eine Zinserhöhung im September zu 94 Prozent ein, eine weitere im Dezember zu 62 Prozent. Der Euro, der am Mittwoch in der Spitze 1,1623 gekostet hatte, fiel auf zuletzt 1,1543 Dollar. Nach einer sechstägigen Durststrecke legte der ICE-Dollarindex um 0,6 Prozent zu. Der Rubel erholte sich derweil deutlich von neuen Zweieinhalbjahrestiefs, gestützt von der russichen Notenbank. Die will bis mindestens Ende September keine Fremdwährungen mehr erwerben. Der Kauf ausländischer Devisen hatte den Rubel zuletzt zusätzlich belastet. Die Transaktionen wurden laut den Jefferies-Analysten "als Zeichen der Ambivalenz gegenüber der Währung gesehen." Mit dem Aussetzen der Käufe soll der Sinkflug des Rubel gestoppt werden.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,32 67,83 +0,7% 0,49 +16,4% Brent/ICE 75,18 74,73 +0,6% 0,45 +17,1%

Die Preise stabilisierten sich nach ihrem kräftigen Anstieg des Vortages auf ein Zweiwochenhoch. WTI verbilligte sich minimal auf 67,83 Dollar. Überraschend deutlich gesunkene US-Rohölvorräte hatten die Ölpreise am Vortag nach oben getrieben. Allerdings verhindere die Unsicherheit um den Ausgang der amerikanisch-chinesischen Verhandlungen einen weiteren Anstieg der Preise, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,21 1.185,51 +0,2% +2,70 -8,8% Silber (Spot) 14,56 14,50 +0,4% +0,06 -14,0% Platin (Spot) 781,80 777,50 +0,6% +4,30 -15,9% Kupfer-Future 2,67 2,65 +0,6% +0,02 -20,1%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und der Aussicht auf weiter steigende Zinsen nach. Die Feinunze ermäßigte sich im späten US-Geschäft um 0,8 Prozent auf 1.186 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUSTRALIEN - POLITIK

Scott Morrison ist zum neuen Premierminister Australiens bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch. Der bisherige Premierminister Malcolm Turnbull war zu der Abstimmung nicht angetreten. Der Abstimmung war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des Moderaten Turnbull betrieben hatte. Morrison gilt als Verbündeter Turnbulls.

ELBVERTIEFUNG

Nach Verzögerungen durch juristische Auseinandersetzungen soll in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden. Das teilte der Hamburger Senat am Donnerstag nach Vorlage entsprechender Ergänzungen zu Planfeststellungsbeschlüssen durch die zuständigen Bundes- und Landesbehörden mit. Besondere Bedeutung hat die Elbvertiefung für den Hafenbetreiber HHLA.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hält eine etwas stärker als bisher für sinnvoll erachtete geldpolitische Straffung dieses Jahr durchaus für angemessen. Er könne auch mit zwei weiteren Zinserhöhungen 2018 im September und im Dezember leben, sagte er in Jackson Hole.

KOHLEKOMMISSION

Die Kohlekommission ist einer Zerreißprobe ausgesetzt und steht möglicherweise vor dem Aus. Eine für die beteiligten Umweltschützer zentrale Frage wurde ausgeklammert, nämlich die Abholzung des Hambacher Forstes im rheinischen Braunkohlerevier. Man sei gemeinsam der Auffassung, dass dieses Thema nicht in das Mandat der Kommission falle, erklärten die vier Vorsitzenden.

WALDBRAND

Ein in Brandenburg wütender großer Waldbrand hat sich in der Nacht zum Freitag weiter ausgebreitet: Der Rauch zog am frühen Morgen auch nach Potsdam und Berlin. Am Abend waren bereits drei Dörfer in Brandenburg evakuiert worden - rund 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Löscharbeiten werden erschwert, weil sich das Feuer im Grenzgebiet der beiden Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming ausgebreitet hat - einem munitionsbelasteten Gebiet. Demzufolge gab es bereits Explosionen.

HIGHLIGHT COMMUNICATION

hat im ersten Halbjahr dank der erstmaligen Konsolidierung der Constantin Medien AG deutlich mehr verdient und umgesetzt. Der Umsatz stieg um 33,7 Prozent auf 214,5 Millionen, das EBIT im Jahresvergleich um 46,4 Prozent auf 10,1 Millionen Franken. Wegen höherer Finanzierungskosten und Steuern ging der Konzerngewinn allerdings um 27,3 Prozent auf 3,2 Millionen zurück.

ACS

will sich offenbar über den Verkauf seiner "Schattenmautautobahnen" Geld für die Finanzierung seines Anteils am Abertis-Kauf beschaffen. ACS stelle 360 Kilometer zum Verkauf, schreibt El Economista. Der Erlös werde auf mehr als 500 Millionen Euro geschätzt. Bei der Schattenmaut erfolgt die Mautzahlung nicht direkt vom Nutzer, sondern durch die Regierung.

HP INC.

hat mit den Quartalszahlen die Markterwartungen dank eines kontinuierlichen Wachstums bei Personalcomputern und Druckern übertroffen. Der Druckerhersteller wies ein Nettoergebnis von 880 (696) Millionen Dollar aus. Die Erlöse kletterten um 12 Prozent auf 14,59 Milliarden Dollar.

MICROSOFT

steht wegen verdächtigen Softwareverkäufen in Ungarn im Visier der US-Behörden. Informierte Personen sagten, dass die Börsenaufsicht SEC und das US-Justizministerium Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bestechung und Korruption eingeleitet hätten.

