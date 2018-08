Neulich habe ich in einem Artikel (Link führt auf englische Website) einige der Fehler aufgezeigt, die Investoren bei ihrer Anlagestrategie machen. Das sind Fehler, die am Ende dazu führen können, dass Menschen sich im Ruhestand gar nicht richtig zur Ruhe setzen können. Es gibt so viele Fehler, die man bei der Auswahl der Aktien machen kann. Deswegen hier noch zwei weitere, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss. Man will nicht genug Risiko eingehen Angst ist ein großer Grund, warum viele Menschen nicht in der Lage sind, genügend Wohlstand zu schaffen, um sich in den wohlverdienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...