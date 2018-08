So bietet der Konzern beispielsweise seine Elektroportalachse AVE 130 oder den neuen elektrischen Zentralantrieb CeTrax für Stadtbusse samt aller notwendigen Komponenten als Systemlösung vollständig aus einer Hand an. Damit können Hersteller konventionelle Niederflur- und Hochflur-Plattformen ebenso wie Low-Entry-Busse auch für elektrisch angetriebene Modelle nutzen, wobei sich nach Angaben von Dr. Mark Mohr, Entwicklungsleiter für die Nutzfahrzeugtechnik bei ZF, "die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten damit wirtschaftlich und komfortabel gestaltet". Auch in der Langstreckenlogistik müssen nach Ansicht von ZF elektrifizierte Antriebe keine Wunschvorstellung mehr bleiben: "Die Hybridvariante des Nutzfahrzeug-Getriebes TraXon schöpft bislang ungenutzte Energiesparpotenziale bei maximaler Leistung aus", betont Dr. Mohr.

E-Antrieb für Busse

Verschärfte Abgasgrenzen sowie die öffentliche Debatte um Feinstaubbelastung setzen nicht nur Pkw-Hersteller unter Druck. Besonders steht bekanntlich der öffentliche Personennahverkehr in der Pflicht, Emissionen zu senken und so die Umwelt zu entlasten. Bushersteller sehen sich dadurch hohen Kosten ausgesetzt, was die Integrations- und insbesondere auch Entwicklungsaufwendungen betrifft. Wie ZF die OEMs bei dieser Umstellung unterstützt, das zeigt ein neues Demonstrationsfahrzeug sehr deutlich: In diesem 18 m langen Gelenkbus sorgen gleich zwei Module der bereits praxiserprobten Elektroportalachse AVE 130 mit insgesamt vier Motoren für kraftvollen Vortrieb. Diese bietet ZF im Systemverbund mit passenden Wechselrichtern, Fahrsteuerung sowie der gesamten Leistungselektronik aus einer Hand an. "Damit garantiert der Konzern optimale Energieeffizienz - und damit auch Reichweite", fasst Dr. Mohr die Fakten zusammen. Im Hinblick auf die Leistung genügt für einen Standardgelenkzug auch nur eine angetriebene Elektroportalachse AVE 130.

Gleicher Bauraum

Grundsätzlich unterscheidet sich der für die AVE 130 notwendige Bauraum nicht von dem einer konventionellen Portalachse. Für Hersteller macht das enorme Kosteneinsparungen möglich, da sie für Elektromobilitäts-Lösungen keine eigenen Fahrwerks-Plattformen ...

