Moneycab: Herr Riebe, Sie wollen mit Ihrer Plattform eLocations das Geschäft mit Einzelhandels-Immobilien dank einer Blockchain-Lösung revolutionieren. Zur Finanzierung der Entwicklung haben Sie den Weg eines ITOs (Initial Token Offerings) gewählt. Weshalb nicht den traditionellen Weg über die Börse?

Marc C. Riebe: Mit der Blockchain wurde das Ende der exklusiven Investmentmöglichkeiten eingeläutet, die einer kleinen Elite vorbehalten bleiben. Mit einem Token Offering bieten wir ein faires und für jedermann nachvollziehbares Investment an.

Im Vorfeld des jetzt gestarteten ITOs haben Sie schon eine Privatplatzierung der Tokens vorgenommen. Wie ist diese verlaufen?

Aus Gründen der Fairness den späteren Investoren gegenüber haben wir uns ein strenges Limit gesetzt, wie viel Kapital wir vor dem Presale annehmen. Um die Grenze von einer Million einzuhalten, mussten wir einer Reihe von Investoren absagen.

Was ist das Minimalziel für das ITO, wie viele Tokens sind gesamt vorgesehen und wie werden die Erlöse verwendet?

1,25 Milliarden Tokens werden insgesamt ausgegeben. Das Softcap beträgt hierbei 2,5 Millionen EUR. Die Erlöse werden massgeblich für der Aufbau der Softwarelösung sowie der elocations-Datenbank verwendet. Diese Datenbank soll die globale Immobilienwelt transparent auf die Blockchain bringen.

Initial Coin Offerings (ICO) und Initial Token Offerings (ITO) stehen durch zahlreiche Flops, Totalverluste und Betrugsfälle in der Kritik. Welche Sicherheit können Sie den Anlegern geben, dass eLocations als Marktplatz und Anlage eine Zukunft hat?

Als Kenner der weltweiten Immobilienbranche konnten wir den Kopf einer führenden Investmentbank gewinnen, der uns unterstützt. Klaus Mark, der Tiroler Vorzeigeunternehmer mit einem jährlichen Umsatz von über 100 Millionen hat in unser Projekt investiert.

Unsere Platform besteht bereits seit 2016 und generiert seit dem Umsätze. Elocations besteht seit der ursprünglichen Gründung in 2005 als erfolgreiches Unternehmen. Wir sind also kein weiteres neues Startup, das Geld einsammelt um dann zu schauen was passiert.

Nebst den detaillierten Daten über die Immobilien und deren Lage steht bei Ihrem Angebot ein intelligenter Vertrag ...

