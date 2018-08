Tagesgewinner war am Donnerstag FE Ltd mit 16,67% auf 0,01 (9% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,67%) vor RIB Software mit 11,28% auf 20,92 (178% Vol.; 1W 14,82%) und Lion E-Mobility mit 6,01% auf 4,94 (28% Vol.; 1W 5,56%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -5,83% auf 0,10 (47% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,91%), windeln.de mit -5,19% auf 0,88 (26% Vol.; 1W -8,94%), Tomorrow Focus mit -5,03% auf 3,49 (182% Vol.; 1W -3,32%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (24517,83 Mio.), HSBC Holdings (22556,84) und BP Plc (21778,3). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei CTS Eventim (629%), Consus Real Estate (392%) und Continental (335%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver...

