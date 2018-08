BASF bereitet sich für die nächst Fahrt in Richtung Süden vor!

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atBASF SE zählt zu einem der größten Unternehmen im Bereich Chemie weltweit.Die Aktie befindet sich mittelfristig in einem Abwärtstrend mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Das Volumen an den roten Kerzen ist höher als an den grünen Kerzen und dies kann als verstärktes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Der Wert bildet derzeit eine technische Gegenbewegung und zieht somit die Aufmerksamkeit für Trades in die Short-Richtung auf sich.Chart vom 24.08.201879,98 EURWelche Einstiegsmöglichkeiten kommen aus dem aktuellen Chartbild in Frage?Die Gegenbewegung ist leider nicht weit genug gelaufen und somit ist das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehr gut.Optimal wäre es, wenn sich der Pullback bis zum EMA50 Bereich bei ca. 81,50 EUR fortsetzt. Somit wäre das erste Gewinnmitnahmeziel weit genug entfernt, um Trades mit gutem CRV umsetzen zu können. Aus diesem Bereich heraus könnte man Ausschau nach Umkehrkerzen halten und bei einem Signal einsteigen. Auf dem Weg nach unten befinden sich mehrere Ziele wie zum Beispiel die Markeb bei 70 EUR sowie 68 EUR. Dort können Teilgewinne realisiert werden und man kann die Position durch Trailingstopps ebenfalls verwalten.Die Quartalszahlen werden Ende Oktober bekannt gegeben und an diesem Tag kann es zu Gaps in beide Richtungen kommen kann und somit zu erhöhtem, unkalkulierbarem Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at