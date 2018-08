Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hält eine etwas stärker als bisher für sinnvoll erachtete geldpolitische Straffung dieses Jahr durchaus für angemessen. Er könne auch mit zwei weiteren Zinserhöhungen 2018 im September und im Dezember leben, sagte der Notenbanker am Rande des Treffens der Notenbanker in Jackson Hole. "Ich habe die meiste Zeit dieses Jahr gesagt, dass drei (Zinserhöhungen) mein Basisszenario sind", erklärte Kaplan. Derzeit würde er sich aber mit insgesamt vier Erhöhungen dieses Jahr "wohlfühlen". Damit wären die Zinsen wieder auf einem Niveau, das das Wachstum weder bremse noch antreibe.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: -0,8% gg Vm revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.860,50 +0,09% Nikkei-225 22.596,22 +0,83% Hang-Seng-Index 27.801,33 +0,04% Kospi 2.292,22 +0,42% Shanghai-Composite 2.744,53 +0,73% S&P/ASX 200 6.258,40 +0,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche. Leicht belastend wirkt sich aus, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China ohne Ergebnisse beendet wurden. Erst am Vortag waren gegenseitige Strafzölle in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. In Sydney liegt der S&P/ASX-200 aber rund 0,4 Prozent im Plus, gestützt von der politischen Entwicklung. Scott Morrison ist zum neuen Premierminister bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton durch. Dieser war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des als moderat geltenden Premiers Turnbull betrieben hatte. Der Schanghai-Composite dreht im späten Handel wie schon am Vortag ins Plus. 0,4 Prozent auf 2.715 Punkte. Auch in Hongkong grenzt der HSI seine Verluste ein und zeigt sich nur noch marginal im Minus. Hier belasten Abgaben der Versicherer. AIA Group geben deutlich nach. Der Konzern hat einen kräftigen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr vermeldet. China Life reduzieren sich ebenfalls. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres fielen hier lediglich im Rahmen der Erwartungen aus. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich mit einem deutlichen Plus. Unterstützung kommt von der Währungsseite mit einer weiteren Abschwächung des Yen. Der feste Dollar führt zu leichten Gewinnen bei Exportwerten.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Minus hat sich die Aktie von HP Inc. im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen hat. Zudem wurde die Gesamtjahresprognose angehoben. Es kam zu Gewinnmitnahmen in der Aktie, nachdem die Papiere seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt haben. Zudem lag der Kurs zuletzt in der Nähe eines 52-Wochenhochs. Auf nasdaq.com ging es für die Titel um 3,4 Prozent auf 23,80 Dollar nach unten. Die Aktie von Autodesk schoss nach der Schlussglocke um 7,7 Prozent auf 146,90 Dollar nach oben. Das Software-Unternehmen hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Markterwartungen geschlagen. Die Intuit-Aktie büßte 1,4 Prozent auf 209,48 Dollar ein. CEO Brad Smith und Entwicklungschef Tayloe Stansbury haben zum Ende des Jahres ihren Rücktritt erklärt. Dies rückte die besser als erwarteten Ergebnisse für das vierte Quartal in den Hintergrund.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.656,98 -0,30 -76,62 3,79 S&P-500 2.856,98 -0,17 -4,84 6,86 Nasdaq-Comp. 7.878,46 -0,13 -10,64 14,12 Nasdaq-100 7.413,84 -0,14 -10,76 15,91 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 620 Mio 587 Mio Gewinner 1.026 1.507 Verlierer 1.914 1.402 Unverändert 134 167

Etwas leichter - Händler sprachen von einem lauen Sommerhandel mit sehr dünnen Umsätzen. Auf die Stimmung drückten etwas die wirksam gewordenen gegenseitigen Strafzölle der USA und Chinas. Konjunkturdaten spielten keine große Rolle, zumal die US-Notenbank nach allgemeiner Erartung klar auf Zinserhöhungskurs ist. Die neuen innenpolitischen Querelen, die US-Präsident Trump in die Bredouille bringen, ließen die Aktienmärkte noch kalt. AMD zogen um 6,7 Prozent in die Nähe eines Zwölfjahreshochs an. Analyst Hans Mosesmann von Rosenblatt hatte sein ohnehin schon sehr optimistisches Kursziel noch einmal erhöht. Alibaba wies zwar ein beachtliches Umsatzwachstum aus, verfehlte aber dennoch die Markterwartungen. Die Aktie verlor 3,2 Prozent. L Brands brachen um 13,1 Prozent ein, gedrückt von einem gesenkten Ausblick. Williams Sonoma sprangen um 16,5 Prozent nach oben. Der Einrichtungsspezialist hatte den flächenbereinigten Umsatz überraschend stark gesteigert und sich für das Geschäftsjahr optimistisch gezeigt.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 1,7 2,60 141,4 5 Jahre 2,72 1,0 2,71 79,3 10 Jahre 2,82 0,1 2,82 37,5

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten kaum verändert mit 2,82 Prozent. Allerdings verringerte sich die Zinsdifferenz der zwei- und zehnjährigen Laufzeit auf das niedrigste Niveau seit August 2007. Am kurzen Ende des Marktes stiegen die Renditen, am langen sanken sie. Eine flachere Zinskurve gilt unter anderem als Zeichen einer strafferen Geldpolitik, passend zur erwarteten nächsten US-Zinserhöhung im September.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 09:53 % YTD EUR/USD 1,1570 +0,2% 1,1552 1,1570 -3,7% EUR/JPY 128,88 +0,3% 128,48 128,22 -4,7% EUR/GBP 0,9021 +0,1% 0,9011 0,8983 +1,5% GBP/USD 1,2825 +0,1% 1,2811 1,2880 -5,1% USD/JPY 111,38 +0,1% 111,30 110,82 -1,1% USD/KRW 1118,55 -0,7% 1126,20 1121,35 +4,8% USD/CNY 6,8840 +0,1% 6,8778 6,8691 +5,8% USD/CNH 6,8763 -0,2% 6,8920 6,8688 +5,6% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7278 +0,4% 0,7250 0,7293 -6,9% NZD/USD 0,6648 +0,2% 0,6635 0,6677 -6,4% Bitcoin BTC/USD 6.523,95 +0,5% 6.489,78 6.449,21 -52,2%

Die Aussicht auf weitere US-Zinserhöhungen gab dem Dollar Auftrieb. Nach dem Fed-Protokoll vom Vortag preisen die Märke eine Zinserhöhung im September zu 94 Prozent ein, eine weitere im Dezember zu 62 Prozent. Der Euro, der am Mittwoch in der Spitze 1,1623 gekostet hatte, fiel auf zuletzt 1,1543 Dollar. Nach einer sechstägigen Durststrecke legte der ICE-Dollarindex um 0,6 Prozent zu. Der Rubel erholte sich derweil deutlich von neuen Zweieinhalbjahrestiefs, gestützt von der russichen Notenbank. Die will bis mindestens Ende September keine Fremdwährungen mehr erwerben. Der Kauf ausländischer Devisen hatte den Rubel zuletzt zusätzlich belastet. Die Transaktionen wurden laut den Jefferies-Analysten "als Zeichen der Ambivalenz gegenüber der Währung gesehen." Mit dem Aussetzen der Käufe soll der Sinkflug des Rubel gestoppt werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,32 67,83 +0,7% 0,49 +16,4% Brent/ICE 75,16 74,73 +0,6% 0,43 +17,1%

Die Preise stabilisierten sich nach ihrem kräftigen Anstieg des Vortages auf ein Zweiwochenhoch. WTI verbilligte sich minimal auf 67,83 Dollar. Überraschend deutlich gesunkene US-Rohölvorräte hatten die Ölpreise am Vortag nach oben getrieben. Allerdings verhindere die Unsicherheit um den Ausgang der amerikanisch-chinesischen Verhandlungen einen weiteren Anstieg der Preise, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,39 1.185,51 +0,2% +2,88 -8,8% Silber (Spot) 14,58 14,50 +0,5% +0,08 -13,9% Platin (Spot) 782,55 777,50 +0,6% +5,05 -15,8% Kupfer-Future 2,66 2,65 +0,3% +0,01 -20,2%

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und der Aussicht auf weiter steigende Zinsen nach. Die Feinunze ermäßigte sich im späten US-Geschäft um 0,8 Prozent auf 1.186 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUSTRALIEN - POLITIK

Scott Morrison ist zum neuen Premierminister Australiens bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch. Der bisherige Premierminister Malcolm Turnbull war zu der Abstimmung nicht angetreten. Der Abstimmung war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des Moderaten Turnbull betrieben hatte. Morrison gilt als Verbündeter Turnbulls.

GOLDMAN SACHS

Die US-Investmentbank hat noch vor ihrem eigenen Einzug ihre neue Europazentrale in London an südkoreanische Investoren verkauft. Das zehnstöckige Gebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt geht für knapp 1,2 Milliarden Pfund an einen südkoreanischen Pensionsfonds.

HP INC.

