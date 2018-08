23. August 2018 - 23:30 Uhr - Zwei Wale werden um den Preis des Bitcoins kämpfen. Rauf oder runter. Und ihre Waffe ist die enorme Zahl der Short-Positionen. - Dieser Blog soll Raum für Spekulationen lassen. Und diesen Raum möchte ich heute mal nutzen. Was ich aktuell beobachte, sind zwei Dinge. Erstens. Es gibt ein Lager (Person, Institution oder wer oder was auch immer), das sehr bullisch ist und den Bitcoin immer wieder nach oben printed. Am besten zu sehen an dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...