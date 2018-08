RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2018) mit der polnischen Tochtergesellschaft der EUROVIA Gruppe DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2018) mit der polnischen Tochtergesellschaft der EUROVIA Gruppe 24.08.2018 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 24-August-2018 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2018) mit der polnischen Tochtergesellschaft der EUROVIA Gruppe Stuttgart, Deutschland, 24. August 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit EUROVIA Polen bekannt. Durch den Einsatz der iTWO Technologie beabsichtigt das Unternehmen die Vernetzung aller Informationen in jeder Projektphase zu jeder Zeit optimieren zu können und auf Basis des modellorientierten Ansatzes alle Projektphasen intelligent aufeinander aufzubauen, um eine effiziente Abwicklung der Projekte zu ermöglichen. Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist der RIB in Deutschland, kommentiert den Abschluss wie folgt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem innovativen Anbieter im Bereich Tief- und Verkehrswegebau. Durch den Einsatz der modernen iTWO Technologie wird das Unternehmen in der Lage sein die Planungsqualität zu verbessern, die Ressourcen optimal einzusetzen und die Projektzeiten erheblich zu verkürzen. Die Digitalisierung des Verkehrswegebaus wird somit weiter vorangetrieben." Über EUROVIA Polen EUROVIA Polen ist ein führender Anbieter von Produkten und Technologien für Straßeninvestitionen und Stadtentwicklungen. Das Leistungsspektrum reicht von der Projektplanung und der ganzheitlichen Bauausführung bis hin zur Bewirtschaftung und Instandhaltung von Infrastrukturen. EUROVIA ist in Polen an 35 Standorten mit über 1.000 Mitarbeitern vertreten, die das Bindeglied zum Kunden darstellen. Die international tätige Muttergesellschaft EUROVIA erwirtschaftet mit über 39.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 8 Mrd. EUR. Die EUROVIA-Gruppe repräsentiert innerhalb des VINCI-Konzerns die Sparte Straßenbau. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717145 24.08.2018

ISIN DE000A0Z2XN6

AXC0066 2018-08-24/08:50