Nur wenig Veränderung gab es am gestrigen Handelstag an den europäischen Börsen, die wichtigsten Indices beendeten den Tag nahezu unverändert. Nach wie vor belastet der Handelsstreit zwischen China und den USA die Märkte, und die erhoffte Einigung bei den Gesprächen diese Woche konnte bis jetzt nicht gefunden werden. Den zweiten Tag in Folge waren die Autowerte der schlechteste Sektor mit einem Minus von rund 1,5%. Nach wie vor ist die Branche durch die Gewinnwarnung von Continental belastet, der deutsche Reifenhersteller gab auch gestern 4,3% ab, mehrere Analysten hatten ihr Kursziel gesenkt. Am besten hielt sich gestern der Sektor der Technologiewerte mit einem Zuwachs von 0,8%. Ryanair profitierte von der Einigung im Streit um die Arbeitsbedingungen...

