Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Acuity Brands -0,55% auf 147,58, davor 10 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 134,16 auf 148,39), EUR/USD Spot -0,5% auf 1,154, davor 6 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 1,13 auf 1,16), Merck KGaA -0,76% auf 91,36, davor 5 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 89,64 auf 92,06), Hannover Rück -0,34% auf 115,9, davor 5 Tage im Plus (3,56% Zuwachs von 112,3 auf 116,3), ProSiebenSat1 -0,68% auf 23,23, davor 5 Tage im Plus (5,69% Zuwachs von 22,13 auf 23,39), American Express -0,43% auf 105,37, davor 5 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 101,51 auf 105,83), Henkel -0,18% auf 111,9, davor 5 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 107,5 auf 112,1), Sanofi -0,13% auf 74,72, davor 5 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 72,16 auf 74,82), Nintendo -1,34% auf 291,55, davor 5 Tage im Plus...

