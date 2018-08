Fiat Chrysler hat in Mexiko mehr als 122.000 Fahrzeuge wegen möglicher elektronischer Probleme zurückgerufen. Zudem hat die mexikanische Volkswagen-Niederlassung eine kleine Anzahl von Fahrzeugen des 2018 Golf R in die Werkstätten zurückgerufen - wegen eines potenziellen Problems mit den Kopfstützen. Beide Unternehmen bieten kostenlose Inspektionen der betroffenen Autos an...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info