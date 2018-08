Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr an Tempo gewonnen. Im zweiten Quartal habe die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden in einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung. Im ersten Quartal war die grösste europäische Volkswirtschaft um 0,4 Prozent gewachsen.

Im Jahresvergleich meldete das Bundesamt für die Monate April bis Juni ein Wachstum von preis- und kalenderbereinigt 2,0 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Im Frühjahr seien die Wachstumsimpulse vor allem aus dem Inland gekommen, hiess es weiter in der Mitteilung. Die privaten Haushalte steigerten demnach ihre Konsumausgaben um 0,3 Prozent, die staatlichen Konsumausgaben waren um 0,6 Prozent höher als im Vorquartal.

Auch die Investitionen legten zu: In Ausrüstungen wurde 0,3 Prozent und in Bauten 0,6 Prozent mehr investiert als im ersten Quartal 2018.

Rekordüberschuss in der Staatskasse

Der Daueraufschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...