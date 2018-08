Was ist… aus Seltenen Erden geworden?

Kennen Sie Molycorp, Ucore Rare Metals oder Lynas? Vor Jahren galten diese Unternehmen als die neuen Superstars auf dem Parkett. Rohstoffunternehmen, sogenannte Explorer, die als die großen Profiteure des Megatrends Seltene Erden gefeiert wurden. Und heute?

An den Börsen kommen immer wieder sogenannte "Megatrends" auf. Spezielle Themen werden hochgejubelt. Der Herdentrieb ist dann auf dem Parkett in vollem Gange. Viele dieser (Mega-)Trends entpuppen sich tatsächlich als Zukunftstrends, andere verschwinden genauso schnell von der Bildfläche wie sie aufgetaucht sind.

Ein Beispiel für letzteres sind die Seltenen Erden. Sie haben vor einigen Jahren viele Investoren regelrecht verrückt gemacht. Es gab kaum einen Aktienbrief, der nicht über die großen Chancen von Minenunternehmen aus dem Bereich Seltene Erden berichtet und diese hochgelobt hatte. Viele Versprechen von damals haben sich nicht erfüllt, trotzdem ist das Thema auch heute nicht vollständig aus den Köpfen verschwunden. Denn einige Unternehmen sind weiterhin am Markt aktiv und rechnen sich unter anderem dank eMobility ganz neue Chancen aus. Zumal die Argumente von damals auch heute noch vorgebracht werden können.

Eine Einordnung. Zu den Metallen der Seltenen Erden oder Seltenerdmetallen (engl. Rare-Earth-Elements, REE's) werden in der Regel 17 Elemente gezählt. Scandium, Yttrium. Im Periodensystem der Elemente haben diese die Ordnungszahlen (21) und (39). Hinzu kommen die so genannten Lanthanoide, aus der Lanthanreihe. Diese befinden sich im Periodensystem zwischen den Ordnungszahlen 57 und 71. Los geht es mit Lanthan (57) und den 14 Elementen, die auf Lanthan folgen: Cer (58), Praseodym (59), Neodym (60), Promethium (61), Samarium (62), Europium (63), Gadolinium (64), Terbium (65), Dysprosium (66), Holmium (67), Erbium (68), Thulium (69), Ytterbium (70) und Lutetium (71).

Um es klarzustellen: In unserer Erdkruste kommt von den Seltenen Erden lediglich Promethium richtig selten vor. Die anderen "Seltenen Erden" verdienen diesen Namen eher nicht. Viele von ihnen kommen sogar häufiger vor als Gold. Trotzdem ist die Verknappung bei den Seltenen Erden allgegenwertig. Die Vorkommen sind zwar häufig, jedoch nicht besonders groß. Die Förderung ist extrem aufwendig und in vielen Fällen sehr stark umweltbelastend und aufgrund einiger Nebenprodukte auch radioaktiv, was die Kosten und Auflagen enorm in die Höhe steigen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...