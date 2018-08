Die Investmentbank Equinet hat Aareal Bank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 41 Euro gesenkt. Der Kursabschlag in Reaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben und mache die Aktie des Gewerbeimmobilien-Finanzierers attraktiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Datum der Analyse: 24.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005408116

AXC0072 2018-08-24/09:02