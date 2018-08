IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.: Spearmint will mit den Arbeiten in seinen Vanadiumprojekten Chibougamau in direkter Nachbarschaft zu BlackRock Metals beginnen

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V)( SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Betriebsaktivitäten in seine zu 100 % unternehmenseigenen Vanadiumprojekte Chibougamau, das sich aus vier eigenständigen Konzessionen mit einer Grundfläche von insgesamt 9.735 Acres im direkten Umfeld von Lac Chibougamau (Quebec) zusammensetzt, aufnehmen will. Diese Konzessionen grenzen an das Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Vanadiumprojekt Lac Dore von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB.v) und das Vanadiumprojekt Mont Sorcier von Vanadium One Energy Corp. (VONE.v).

Die Regierung von Quebec kündigte vor Kurzem eine Investition von 248 Millionen Dollar in das Projekt von BlackRock Metals sowie die Entwicklung des Sektors Grande-Anse an.

James Nelson, der President von Spearmint, sagte dazu: Vanadium steht weiterhin im Blickfeld des Marktes, da Batteriespeichertechnologien auf Vanadiumbasis an Dynamik gewinnen. Spearmint ist gut aufgestellt im Herzen dieses wachsenden Vanadiumgebiets des Bergbaudistrikts Chibougamau und freut sich sehr, in einem der bekanntesten Vanadiumgebiete Kanadas einen bedeutenden Grundbesitz zu halten. Die jüngste Zusage der Regierung von Quebec, in das Wachstum unseres Nachbarn BlackRock Metals zu investieren, unterstreicht und stärkt die aussichtsreiche Zukunft für Vanadium und dieses Gebiets. Wir haben jetzt mit den Arbeiten begonnen und freuen uns darauf, in zwei Gebieten, BC und Quebec, tätig zu werden. Beide Provinzen haben in jüngster Zeit mit bedeutende Entdeckungen im direkten Umfeld unserer Projekte für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt.

Mitteilung des Büros des stellvertretenden Premierministers, des Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation sowie des für die Digitale Agenda verantwortlichen Ministers:

Die Regierung von Quebec unterstützt BlackRock Metals mit insgesamt 185 Millionen Dollar bei der Errichtung eines Tagebaubetriebs für Eisenerz, Vanadium und Titanium in der Nähe von Chibougamau in der Region Nord-du-Québec. Mit dieser finanziellen Unterstützung soll auch eine sekundäre Verarbeitungsanlage im Sektor Grande-Anse beim Industriehafen von Saguenay errichtet werden. Das Projekt umfasst Investitionen im Wert von nahezu 1,3 Milliarden Dollar und wird während der Errichtung der Produktions- und Verarbeitungsbetriebe mehr als 800 Arbeitsplätze schaffen. Während des Betriebs der Mine werden rund 200 Arbeitsplätze geschaffen, die Verarbeitungsanlage schafft während des Betriebs etwa 300 Arbeitsplätze.

Die oben genannten finanzielle Unterstützung durch die Regierung beinhaltet eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 85 Millionen Dollar am Kapital von BlackRock Metals (über Capital Mines Hydrocarbures), ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen Dollar von Investissement Québec, das als Vertreter der Regierung fungiert, sowie ein Darlehen von 50 Millionen Dollar von Ressources Québec aus eigenen Mitteln.

Darüber hinaus gewährt die Regierung Port Saguenay Developments, einer Tochtergesellschaft der Saguenay Port Authority, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 63 Millionen Dollar, um die Errichtung der für die Umsetzung des Projekts von BlackRock Metals erforderliche Energieinfrastruktur sicherzustellen, die die Ansiedlung neuer Unternehmen im Sektor Grande-Anse beim Industriehafen Saguenay begünstigen sollte.

Der stellvertretende Premierminister, der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation und die für die Digitale Agenda zuständige Ministerin, Frau Dominique Anglade, sowie der Minister für maritime Angelegenheiten und der für Bas-Saint-Laurent zuständige Minister, Herr Jean DAmour, haben diese finanzielle Unterstützungen für BlackRock Metals und Port Saguenay Developments in Begleitung des Abgeordneten für Dubuc und des parlamentarischen Assistenten des Premierministers für die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean, Herrn Serge Simard, heute bekannt gegeben.

Quelle:

Mitteilung des Büros des stellvertretenden Premierministers, des Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation sowie des für die Digitale Agenda verantwortlichen Ministers (https://goo.gl/qe3Y4a), 21. August 2018, 09:30 Uhr Eastern Time.

Jüngste Entwicklungen:

Am 15. August 2018 gab Spearmint Resources Inc. bekannt, dass das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung an zwei eigenständigen Gold-Kupfer-Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.989 Acres erworben hat. Die Konzessionen Henry befinden sich allesamt im Goldgebiet Golden Triangle in British Columbia und im direkten Umfeld des Grundbesitzes von Golden Ridge Resources Ltd. (GLDN.V).

Am 10. August 2018 gab Spearmint Resources Inc. bekannt, dass die Arbeitsprogramme in seinem Konzessionsgebiet NEBA im Golden Triangle weiter fortgeführt werden. Das Unternehmen hat soeben eine Flugmessung abgeschlossen, die von Precision Geophysics durchgeführt wurde; die Daten werden derzeit analysiert. Anhand dieser Daten werden weitere Arbeitsprogramme ausgearbeitet und dabei die Bohrstandorte mit höchster Priorität in Angriff genommen. Das Konzessionsgebiet NEBA grenzt unmittelbar an das Projekt Forrest Kerr von Aben Resources (ABN.v) im Golden Triangle von British Columbia an, zu welchem Aben bedeutende Bohrergebnisse für einen Abschnitt mit einem Gehalt von 38,7 Gramm Gold pro Tonne über 10,0 Meter, einschließlich 62,4 Gramm Gold pro Tonne über 6,0 Meter ab einer Bohrlochtiefe von 114 Metern bekannt gegeben hat.

Über Spearmint Resources

Spearmints Projekte umfassen auch drei Gebiete in British Columbia, die sich auf Gold konzentrieren: die Goldkonzessionen Golden Triangle Gold Prospects, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 4.095 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von GT Gold Corp (GTT.v) grenzen; die Konzessionen Gold Mountain, die aus drei unabhängigen Konzessionen mit 1.245 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von Barkerville Gold Mines (BGM.v) grenzen, und das 3.052 Acres große Kupfer-Gold-Projekt NEBA, das an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) grenzt. Das 8.482 Acres große Nickel-Kupfer-Projekt EL North von Spearmint umfasst die zusammenhängenden Konzessionen EL North, EL North 2 und BUDDY im Bergbaucamp Eskay Creek und grenzt an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) an. Das 10.300 Acres große Magnesiumprojekt WHY WEST von Spearmint nahe Rossland, BC grenzt unmittelbar an das Projekt von West High Yield Resources (WHY - TSX Venture) an.

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten ein Portfolio mit Lithiumkonzessionen. Die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit einer Grundfläche von 800 Acres bestehen, grenzen an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) an.

Spearmints Vanadiumprojekte Chibougamau, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 9.735 Acres Grundfläche bestehen, grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Projekt von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V) oder befinden sich in deren Nähe.

