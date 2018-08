Die Automatisierungstechnik hat sich in den vergangenen Jahren stürmisch entwickelt. Leistungsfähigere Steuerungstechnik und Industrie-PCs konnten auf IP-gestützten Netzwerken mehr Sensordaten empfangen und verarbeiten und damit zusätzliche Automatisierungsaufgaben übernehmen. Gleichzeitig ist der Software-Anteil an der Wertschöpfung im Maschinen- und Anlagenbau steil angestiegen, denn Mechanik wird - wo immer möglich - von Elektronik ersetzt.

Inzwischen ist ein Punkt erreicht, an dem sich für viele die Frage stellt: Lohnen sich die Investitionen in Industrie 4.0? Kann ich durch Produktivitätsgewinne tatsächlich die Kosten für modernere Vernetzung, mehr Sensorik, intelligente Steuerungen sowie Cloud-fähige Antriebe hereinholen und die OEE verbessern? Oft genug wird diese Rechnung angezweifelt - denn nach den bisherigen Maßstäben geht sie schlicht nicht auf.

Qualitätssprung möglich

Tatsächlich aber dreht es sich nun nicht mehr nur darum, hier und da ein bisschen Strom, ein wenig Arbeitskraft einzusparen oder dort einen kleinen Qualitätsfortschritt zu erzielen. Stattdessen ergeben sich ein qualitativer Sprung in der Entwicklung der Produktionstechnik und ein deutlicher Anstieg in der Produktivität, wenn OT und IT zusammenwachsen.

Edgar Schüber, Managing Director bei der Lenze-Tochter Logicline, weiß um die Unsicherheit bei diesem Thema: "Jeder spricht über diese Entwicklung. Aber kaum jemand weiß, was zu tun ist, um daraus auch Vorteile zu ziehen. Denn ...

