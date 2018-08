SAN FRANCISCO, Aug. 24, 2018, Anbieter der weltweit größten Cloud für das kontinuierliche Testen von Web- und mobilen Anwendungen, hat heute den Call for Papers zur Bewerbung für Vorträge im Rahmen seiner dritten jährlichen Anwenderkonferenz SauceCon freigeschaltet. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 25. April 2019 statt und wird zum ersten Mal in Austin, Texas (USA) ausgerichtet. Am 23. April 2019 wird ein optionaler Workshop-Tag mit Sitzungen zu kontinuierlichem Testen, CI/CD-Pipelines und fortgeschrittenem Selenium- und Appium-Training stattfinden.

"Austin ist die Heimat einer blühenden Entwickler- und Technologiegemeinschaft, ganz zu schweigen davon, dass es schon seit der Gründung von Open Source ein Hotspot für diese Art von Software ist, und wir freuen uns, dort unsere dritte jährliche SauceCon zu veranstalten", sagte Terri Avnaim, CMO von Sauce Labs. "Wie immer werden die Teilnehmer der SauceCon mit Top-Experten und Innovatoren in der Branche für das kontinuierliche Testen in Kontakt treten, die neuesten Trends diskutieren und wertvolle Tipps voneinander lernen."

Wichtige Details zur Veranstaltung

Was: SauceCon 2019, die dritte jährliche Anwenderkonferenz von Sauce Labs

SauceCon 2019, die dritte jährliche Anwenderkonferenz von Sauce Labs Wann: 24.-25. April 2019 (optionaler Workshop-Tag am 23. April)

24.-25. April 2019 (optionaler Workshop-Tag am 23. April) Wo? Hyatt Regency Austin, 208 Barton Springs Road, Austin, Texas 78704 (USA)

Hyatt Regency Austin, 208 Barton Springs Road, Austin, Texas 78704 (USA) Wie? Merken Sie den Termin vor! Das Startdatum für den Kartenverkauf wird in Kürze bekannt gegeben.

Bewerbungen für Vorträge jetzt möglich

Bewerbungen für Vorträge auf der SauceCon 2019 können ab heute bis zum 3. November 2018 eingereicht werden. Das Programmkomitee der SauceCon 2019 sucht nach Best Practices und praktischen Erfahrungen mit automatisierten Webtests, mobilen App-Tests, kontinuierlichen Tests und DevOps. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Einreichung von Bewerbungen finden Sie unter https://saucecon.com/cfp-2019 .

Über Sauce Labs

Sauce Labs stellt sicher, dass die weltweit führenden Apps und Websites auf jedem Browser, Betriebssystem und Gerät einwandfrei funktionieren. Die preisgekrönte Cloud für kontinuierliches Testen bietet Entwicklern und Qualitätssicherungsteams sofortigen Zugriff auf Testabdeckung, Skalierbarkeit und Analysefunktionen, die sie benötigen, um ein fehlerfreies digitales Erlebnis anbieten zu können. Sauce Labs ist ein privat geführtes Unternehmen, das von Toba Capital, Salesforce Ventures, Centerview Capital Technology, IVP und Adams Street Partners finanziert wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter saucelabs.com .

Kontakt:

Bill McGee

Director of Marketing

bill.mcgee@saucelabs.com