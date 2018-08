Zürich (ots) -



Die Zürcher Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2018 den

Konzerngewinn im Vorjahresvergleich um 5% auf 439 Mio. Franken

gesteigert. Dazu beigetragen haben insbesondere die

Ertragssteigerungen im Zinsengeschäft sowie im Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft. Die Cost Income Ratio hat sich dank einer

hohen Kostendisziplin auf 58,4% verbessert.



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, kommentiert das

Halbjahresergebnis: «Die Zürcher Kantonalbank hat im ersten Halbjahr

dank einer erfreulichen Ertragsentwicklung in ihren Kerngeschäften

und aufgrund einer anhaltend hohen Kostendisziplin eine sehr

überzeugende operative Leistung erbracht. Das starke Ergebnis in

einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld zeigt, dass wir mit

unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Nicht zuletzt spiegelt

es auch das grosse Vertrauen und die hohe Zufriedenheit unserer

Kunden wider.»



Steigerung des Geschäftsertrags



Der Geschäftsertrag der Zürcher Kantonalbank belief sich im ersten

Halbjahr 2018 auf 1'211 Mio. Franken und hat sich damit gegenüber der

Vergleichsperiode des Vorjahres um 2% erhöht. Das erfreuliche

Ergebnis ist vor allem der Entwicklung der Hauptertragspositionen zu

verdanken. So konnte der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft im Vergleich

zum Vorjahr um rund 5% auf 625 Mio. Franken ausgebaut werden. Als

Hauptkomponente des Zinsengeschäfts wuchs das Hypothekargeschäft in

den ersten sechs Monaten mit 1,5% im Rahmen des Marktes. Die

Hypothekarforderungen stiegen gegenüber Ende 2017 um 1'184 Mio.

Franken auf 80'271 Mio. Franken. Dabei setzt die Zürcher Kantonalbank

bei der Hypothekarvergabe unverändert konsequent auf eine

Qualitätsstrategie.



Der Kommissions- und Dienstleistungserfolg konnte im

Vorjahresvergleich um 5% auf 396 Mio. Franken gesteigert werden. Die

Zunahme ist vor allem auf die erfreuliche Entwicklung im

Wertschriften- und Anlagegeschäft zurückzuführen, dessen Ertrag im

Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um 18 Mio. Franken oder rund 5%

gesteigert werden konnte.



Das Handelsergebnis liegt mit 151 Mio. Franken deutlich unter dem

sehr hohen Vorjahreswert von 187 Mio. Franken. Dieser Rückgang ist

vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Ereignisse und den

damit verbundenen Unsicherheiten zu sehen, die sich negativ auf das

Marktumfeld ausgewirkt hatten. Die Marktrisiken im Handelsbuch

(Value-at-Risk mit Haltedauer 10 Tage) werden mit durchschnittlich 13

Mio. Franken ausgewiesen und bleiben damit gegenüber der

Vorjahresperiode unverändert auf tiefem Niveau.



Nach wie vor wichtigster Ertragspfeiler bleibt das Zinsengeschäft

mit einem Anteil von 52% am Geschäftsertrag der Bank, gefolgt vom

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit 33% und dem

Handelsgeschäft mit 12%.



Verbesserte Cost Income Ratio



Der Geschäftsaufwand betrug in den ersten sechs Monaten des

laufenden Jahres 706 Mio. Franken und liegt damit unverändert auf

Vorjahresniveau. Der Sachaufwand lag mit 210 Mio. Franken leicht über

dem Vorjahreswert von 205 Mio. Franken, was dank der tieferen

Personalkosten in Höhe von 495 Mio. Franken (Vorjahr: 501 Mio.

Franken) jedoch neutralisiert wurde. In dem Sachaufwand enthalten ist

auch die Entschädigung für die Staatsgarantie an den Kanton, welche

mit 11,3 Mio. Franken für die ersten sechs Monate des laufenden

Jahres leicht tiefer ausfiel als für das 1. Halbjahr 2017 (11,5 Mio.

Franken).



Die Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf

Sachanlagen und immateriellen Werten lagen mit 65 Mio. Franken um 6

Mio. Franken höher als in der Vergleichsperiode 2017. Darin enthalten

sind auch die höheren ordentlichen Abschreibungen auf dem Goodwill

der Swisscanto Gruppe, welche sich durch eine weitere

Earn-out-Zahlung im Herbst 2017 begründet. Die Cost Income Ratio

konnte weiter verbessert werden und belief sich auf 58,4%

(Vorjahreswert: 59,2%).



Erfreulicher Geschäftserfolg



Für das erste Halbjahr 2018 wies die Zürcher Kantonalbank einen

Geschäftserfolg von 436 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer

Steigerung von knapp 5% bzw. 19 Mio. Franken im Vergleich zum ersten

Halbjahr 2017. Unter dem Strich resultierte ein

Halbjahreskonzerngewinn von 439 Mio. Franken, was einem Anstieg von

5% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.



Nettoneugelder treiben Kundenvermögen



Die Kundenvermögen wuchsen im ersten Halbjahr 2018 um 9,3 Mrd.

Franken auf 298,2 Mrd. Franken. Haupttreiber für den Anstieg waren

sehr starke Zuflüsse, insbesondere im Geschäft mit institutionellen

Kunden. Demgegenüber beeinflusste die Performance die Kundenvermögen

negativ.



Weiterhin äusserst solide Kapitalisierung



Die Gesamtkapitalquote betrug per 30. Juni 2018 18,6% verglichen

mit 18,8% per Ende 2017 respektive 17,9% per 30. Juni des Vorjahres.

Die Quote übertrifft deutlich die risikobasierten

Eigenmittelanforderungen als systemrelevante Bank (14,6% der

risikogewichteten Aktiven) und reflektiert die äusserst solide

Kapitalisierung der Zürcher Kantonalbank. Die Quote des harten

Kernkapitals (CET1) belief sich per Jahresmitte auf 16,3% nach 16,5%

per Ende 2017 respektive 15,7% im Vorjahr. Auch die ungewichtete

Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) liegt mit 6,8% weiterhin deutlich

über den Anforderungen für systemrelevante Banken von 4,0%.



Ausblick



Zum Ausblick auf das zweite Halbjahr sagt Martin Scholl:

«Angesichts der instabilen geopolitischen Lage und der damit

verbundenen Unsicherheiten gehen wir von einem anspruchsvollen

zweiten Semester aus. Dank unseres breit diversifizierten

Geschäftsmodells und unserer Kundennähe sind wir aber zuversichtlich,

auch im zweiten Halbjahr 2018 ein ansprechendes Ergebnis

erwirtschaften zu können.»



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



