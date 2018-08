Die Commerzbank hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 8,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das durch den Zugang zum Kapitalmarkt deutlich gewachsene Portfolio des Immobilienkonzerns sei gut aufgestellt, um vom positiven Ausblick für den gewerblichen deutschen Markt zu profitieren, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-24/09:04

ISIN: LU1673108939