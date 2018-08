Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JCDecaux anlässlich der kartellrechtlichen Genehmigung der Übernahme von APN Outdoor auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der französische Werbekonzern und der australische Außenwerber ergänzten sich gut, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem Abschluss der Transaktion noch in diesem Jahr./edh/zb Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-24/09:04

ISIN: FR0000077919