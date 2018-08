Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, bietet ab sofort ein spezielles Übernachtungspaket auf den luxuriösen "Premier Grand"-Club-Etagen für die LGBT-Gemeinde an. Die Gäste haben Zugang zur 45. Etage und der "Premier Grand" Club Lounge mit Panoramablick aus 160 Metern Höhe, ein idealer Ort sich mit einem Drink zu entspannen. Als Besonderheit dieses Plans wird den Gästen ein kostenloses Geschenk in Form von Teebeuteln mit originalen schwarzen Teeblättern überreicht. Außerdem werden den Gästen dieses speziellen Plans 10 Rabatt auf die spezielle "Gay Area Night Tour" des Shinjuku 2-Chome LGBT-Gebietes von Out Asia Travel angeboten, das eine Vielzahl von Tour-Paketen in Asien für LGBT-Reisende anbietet.

A special accommodation package in our luxurious "Premier Grand" club floors will be offered to the LGBT community. (Photo: Business Wire)

Unsere "Premier Grand"-Gästezimmer sind mit besonderen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter Antonietti-Bettwäsche aus Italien, berühmte japanische Handtücher von Imabari, L'Occitane-Körperpflegeprodukte, Bluetooth-fähige BOSE-Lautsprecher und andere Premiumartikel. Die elegant gestalteten Räume der "Premier Grand" Club Lounge werden durch einen speziellen Concierge-Service exklusiv für Club-Etagen-Gäste ergänzt. Die geräumige 535 Quadratmeter große Club-Lounge mit Panoramablick aus 160 Metern Höhe bietet den Gästen zwischen 7.00 und 22.00 Uhr einen entspannenden Raum zum Ausruhen sowie verschiedene köstliche Getränke und Speisen.

Die Region Shinjuku 2-Chome ist wegen ihrer hohen Konzentration von über 300 Bars, Restaurants und anderen Geschäften, die die LGBT-Gemeinde in einem Umkreis von 200 Metern versorgen, sehr einzigartig und hat sich zu einem beliebten Reiseziel für ausländische Besucher entwickelt. Für Gäste, die Shinjuku 2-Chome zum ersten Mal besuchen, bietet die "Gay Area Night Tour" eine englischsprachige Assistentin, die speziell nach den Wünschen der Gäste die Orte auswählt, die sie besuchen möchten, um das Erlebnis zu optimieren.

Unser Hotel bietet auch ein einzigartiges Kulturprogramm, das es den Gästen ermöglicht, verschiedene japanische Kulturveranstaltungen zu erleben, darunter japanische Teezeremonie, Blumenarrangements, traditionelle Kimono- und Yukata-Mode usw. Schwule und lesbische Paare können auch japanische Hochzeitskimonos tragen und sich in ihnen zu Sonderpreisen fotografieren lassen.

