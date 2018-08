Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius anlässlich der Verhandlung im Rechtsstreit über die vom Medizinkonzern abgeblasene Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Entscheidung des Gerichts werde spätestens in drei Monaten vorliegen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte das Gericht Akorn recht geben und die Übernahme für gültig erklären, dürfte dies seine Bewertung der Fresenius-Aktie um rund 5 Prozent verringern./edh/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-08-24/09:13

ISIN: DE0005785604