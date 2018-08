Guter Content ist nach wie vor das um und auf im digitalen Marketing. Wer mit Content-Marketing erfolgreich sein will, sollte immer eine Content-Strategie auf der Agenda haben. Wie man diese aufstellt, zeigt euch eine aktuelle Infografik von Salesforce. In 5 Schritten zu einer guten Content Strategie #1 Kennt eure Zielgruppe Mit welchem Content erreiche ich meine Zielgruppe?Diese Frage sollte nicht von euch oder eurem Marketingteam beantwortet werden, sondern von eurer Zielgruppe selbst. Findet heraus, welche Content-Formate am Besten ankommen, wo ihr euren Content verbessern könnt, welche Fragen und Bedürfnisse eure Zielgruppe hat und welche anderen passenden Quellen sie nutzt. #2 Identifiziert die wichtigsten Themen und Keywords...

