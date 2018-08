Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging es vergleichsweise ruhig in punkto Einzeltitel zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Eine letzte Tranche Unternehmen hätten aber noch ihre Quartalszahlen berichtet. So würden die Aktien von Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) - ein US-Software-Unternehmen für digitales 2D- und 3D-Design - nachbörslich dank eines über den Erwartungen liegenden Quartalsberichts um 7,8% klettern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...