Lageraufbau und Konsum stützen deutsches BIP-Wachstum im 2Q

Der Lageraufbau, der private und staatliche Konsum sowie die Bauinvestitionen haben das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal 2018 gestützt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) trug der private Konsum 0,2 (Vorquartal: 0,3) Prozentpunkte zum Anstieg der Quartalsrate von 0,5 Prozent bei und der staatliche Konsum 0,1 (minus 0,1) Punkte. Die Ausrüstungsinvestitionen schlugen sich mit 0,0 (0,2) Punkten nieder und die Bauinvestitionen mit 0,1 (0,2) Punkten.

Staat verbucht im ersten Halbjahr Überschuss von 48,1 Mrd Euro

Der deutsche Staatshaushalt hat im ersten Halbjahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von 48,1 Milliarden Euro verbucht. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1.671,8 Milliarden Euro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete. Die Daten bilden die Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den EU-Mitgliedstaaten nach den Maastricht-Kriterien.

Bafin warnt vor lockerer Kreditvergabe - Magazin

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) sieht die Kreditvergabe der Banken in Deutschland zunehmend kritisch. "Wir stellen fest, dass sich die Standards lockern. Das gilt vor allem für Unternehmenskredite", sagte der für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler der Wirtschaftswoche.

Kaplan: Zwei weitere Zinserhöhungen dieses Jahr angemessen

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hält eine etwas stärker als bisher für sinnvoll erachtete geldpolitische Straffung dieses Jahr durchaus für angemessen. Aus seiner Sicht könne er auch mit zwei weiteren Zinserhöhungen 2018 im September und im Dezember leben, sagte der Notenbanker am Rande des Treffens der Notenbanker aus aller Welt im amerikanischen Jackson Hole.

Handelsgespräche zwischen USA und China ohne Ergebnis

Die ersten direkten Handelsgespräche zwischen den USA und China seit Anfang Juni sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch der Durchbruch blieb offenbar aus. Die Verhandlungen hätten keine sichtbaren Anzeichen eines Fortschritts gebracht, was die Aussichten auf ein baldiges Abkommen verringere, sagten informierte Personen. Beiden Seiten hätten während der Diskussionen weitgehend ihre Argumente unterstrichen.

US-Justizminister Sessions betont Unabhängigkeit gegenüber Präsident Trump

Inmitten des wachsenden Drucks auf US-Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre hat Justizminister Jeff Sessions die Unabhängigkeit seines Ministeriums bekräftigt. "Solange ich Justizminister bin, werden die Handlungen des Justizministeriums nicht unzulässig von politischen Überlegungen beeinflusst", erklärte er. "Ich verlange die höchsten Standards und wo diese nicht erfüllt werden, schreite ich zur Tat", teilte Sessions weiter mit.

Waldbrand in Brandenburg breitet sich weiter aus

Ein in Brandenburg wütender großer Waldbrand hat sich in der Nacht zum Freitag weiter ausgebreitet: Der Rauch zog am frühen Morgen auch nach Potsdam und Berlin, wie die Feuerwehr in beiden Städten mitteilte. Am Abend waren bereits drei Dörfer in Brandenburg evakuiert worden - rund 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Brand wütet in einem Gebiet südwestlich von Berlin.

Arbeiten zur Elbvertiefung können binnen Tagen beginnen

Nach Verzögerungen durch juristische Auseinandersetzungen soll in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden. Das teilte der Hamburger Senat nach Vorlage entsprechender Ergänzungen zu Planfeststellungsbeschlüssen durch die zuständigen Bundes- und Landesbehörden mit.

Über hundert Migranten aus spanischer Exklave nach Marokko zurückgeschickt

Die spanische Exklave Ceuta hat mehr als hundert afrikanische Migranten nach dem illegalen Überqueren der Grenzanlage zurück nach Marokko geschickt. Spaniens Innenministerium verteidigte die Rückführung als "rechtmäßig" und gab an, Marokko habe seine Zustimmung gegeben. Zudem hätten alle 116 Migranten einen Anwalt, einen Übersetzer sowie medizinische Betreuung erhalten.

Scott Morrison zum neuen Premierminister Australiens bestimmt

Scott Morrison ist zum neuen Premierminister Australiens bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton mit 45 zu 40 Stimmen durch, wie Partei-Generalsekretärin Nola Marino sagte. Der bisherige Premierminister Malcolm Turnbull war zu der Abstimmung nicht angetreten.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Juli +0,8% (PROG: +0,9%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juli +0,9% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juli +0,3% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Juli +0,9% (PROG: +0,8%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Juli +0,2% gg Vormonat

