Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 92,00 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Leicht höhere Investitionen für schnellere Produktumsetzungen Wachstumsstory intakt mit zukünftiger Margenausweitung Im ersten Halbjahr 2018 steigerte die EQS Group die Umsatzerlöse um 14,1% auf 17,13 Mio. EUR (VJ: 15,01 Mio. EUR ). Somit konnte die hohe Wachstumsgeschwindigkeit aufrecht erhalten bleiben. Das Unternehmen profitierte weiterhin von den Megatrend der Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung. Weiterhin wurde die strategische Expansion im Bereich Compliance (Marktumfeld GRC: Governance, Regulation & Compliance) ausgebaut. Zu diesem Zweck wurde die schweizerische Integrity Line GmbH rückwirkend zum 01.01.2018 zu 100% übernommen. Die Integrity Line lieferte im ersten Halbjahr einen anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von 0,66 Mio. EUR . Die EQS verfügt dabei über äußerst nachhaltige Umsätze und konnte die wiederkehrenden Erlöse auf 82% steigern (VJ: 78%). Das aktuelle Geschäftsjahr ist für das Unternehmen ein Übergangsjahr, geprägt von hohen Investitionen. Zum ersten Halbjahr 2018 wurde ein EBITDA in Höhe von -0,05 verbucht, was leicht unter unseren Erwartungen lag. Der Grund waren höhere Investitionen in IT-Personal. Es wurden umfangreiche Aufwendungen im Bereich Freelancer, Headhunter und Relocation getätigt, um im umkämpften IT-Personalmarkt qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. In Summe wird dies zu einer Erhöhung der geplanten Investitionen von 8 Mio. EUR auf 9 Mio. EUR bis 2020 führen. Das Management wollte das hohe Nachfrage-Momentum nutzen, um insbesondere die Entwicklung des Policy Managers noch schneller voranzutreiben. Im Rahmen des Halbjahresberichtes wurde die Umsatz-Guidance von 36,0 bis 37,6 Mio. EUR bestätigt. Wir haben unsere Umsatz-Prognose ebenfalls bestätigt und erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 37,03 Mio. EUR im GJ 2018. Darüber hinaus soll ARIVA im zweiten Halbjahr einen höheren Umsatzbeitrag leisten. Weiterhin beginnt das Unternehmen zunehmend den Markt GRC zu erschließen, welcher als Wachstumsmarkt äußerst attraktiv ist. Die aktuelle Marktlage und die Nachfrage nach Governance-Produkten und insbesondere dem Policy Manager hat das Unternehmen veranlasst die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr noch weiter zu erhöhen. Entsprechend wurde die EBITDA-Guidance auf bis zu 1 Mio. EUR angepasst (bisher: 1,50 bis 2,10 Mio. EUR ). Wir haben ebenfalls unsere Prognose für das Jahr 2018 entsprechend angepasst und erwarten nun ein EBITDA in Höhe von 0,73 Mio. EUR nach ursprünglich 1,73 Mio. EUR . Da das Geschäftsjahr 2018 als Übergangsjahr betrachtet wird, bestätigen wir unsere unveränderten Prognosen für die Jahre 2019 und 2020. Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells gehen wir bei steigenden Umsätzen von einer überproportionalen Ergebnisverbesserung in den kommenden Jahren aus. Entsprechend erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 1,93 Mio. EUR in 2019 und 5,37 Mio. EUR in 2020. Aufgrund der angepassten Guidance haben wir unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr korrigiert. Unseres Erachtens sollte die Prognose für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 aber weiterhin Bestand haben und vor diesem Hintergrund haben wir unser Kursziel von 92,50 EUR nur leicht auf 92,00 EUR korrigiert. Aufgrund des weiterhin hohen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16861.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 23.08.2018 (16:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 23.08.2018 (16:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

