Viele der Herausforderungen, vor denen Politiker heute stehen, sind nicht neu. Lehren aus der Vergangenheit haben sie kaum gezogen. Was zurzeit passiert, kann Ökonomen fast aller Schulen nur in die Verzweiflung treiben.

Lord Keynes hat viele kluge und manche weniger überzeugende Sätze gesagt. Eine Aussage wird besonders häufig zitiert, nämlich die Aussage, dass kluge Pragmatiker in der Regel die Sklaven einiger "defunct economists" seien.

Wenn man sich die Welt ansieht, kann man das kaum glauben, denn bis heute haben Ökonomen aller Generationen eine einigermaßen klare und schlüssige Politik vorgeschlagen.

Klar und schlüssig sind die politischen Leitideen in der Weltwirtschaft gerade nicht. Zu abenteuerlich und riskant erscheint, was gegenwärtig an vielen Orten passiert. Fünf keineswegs erschöpfende Beispiele verdeutlichen dieses Problem sehr klar.

Beginnen wir in Deutschland. Obwohl die Gesellschaft altert und der Fachkräftemangel schon überall durchschimmert, schafft es die Bundesregierung nicht, ein vernünftiges Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, das den Arbeitsmarkt wie auch die Alterssicherung entlasten könnte. Stattdessen hat sie es aber vermocht, das ohnehin durch die demographische Entwicklung angeschlagene Rentensystem dadurch weiter zu destabilisieren, dass den gut gestellten aktuellen Rentnern noch einige Geschenke gemacht werden; die Rente wird immer mehr zum Teil der Steuerpolitik. Dabei ist unser Steuersystem bereits eines der unübersichtlichsten auf dem Globus. Das hätte sich kein Ökonom so ausdenken können.Blicken wir ein wenig nach Westen, dann sehen wir eine Regierung, die verzweifelt versucht, das Ergebnis eines auf Lügen und Vorurteilen basierenden Referendums so in die Realität umzusetzen, dass das Vereinigte Königreich nicht im Chaos versinkt. Gut stehen die Chancen nicht. Der im Juli unterbreitete Vorschlag einer Zollunion für Güter ist ein verzweifelter Versuch zu retten, was wohl nur mit einer radikalen Kehrtwende oder einer deutlichen Verlängerung des Verhandlungsmandates zu retten ist. Die Europäische Kommission hat wenig Entgegenkommen signalisiert; es könnte ...

