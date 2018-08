Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach einem Pressebericht über weitere Jobkürzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der kolportierte Abbau von weltweit rund 20 000 Arbeitsplätzen entspräche der in der neuen Strategie Vision 2020+ angestrebten Effizienzsteigerung um 20 Prozent, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies könnte dem Elektrotechnikkonzern Einsparungen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro bringen./edh/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-08-24/09:38

ISIN: DE0007236101