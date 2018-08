Adidas, das ist der Fußball-Ausstatter Nummer eins. Legendär wie Zeugwart Adi Dassler den Männern um Fritz Walter im Endspiel 1954 bewies, wie sie mit seinen neuen Schraubstollen den eigentlich hoch überlegenen Ungarn Paroli bieten können. Im deutschen Fußball ging es dann so weiter, nach der Bundesligagründung 1963 gab es Zeiten, in denen Adidas 16 von 18 Mannschaften ausstattete. In diesem Sinne feiert die Liga in der neuen Saison eine Premiere: Erstmals ist nur noch ein Team in den Trikots ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...