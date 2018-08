Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts012/24.08.2018/09:25) - "Am Abend schätzt man erst das Haus", so schrieb Goethe in seinem Faust. Einige glückliche Berliner werden bald viele Abende in ihren exklusiven Wohnungen verbringen und das Leben in den von der INTERHOMES AG konzipierten und erbauten Dichtervillen zu schätzen lernen. Das Bremer Unternehmen setzt in Berlin gerade sein neuestes Bauvorhaben um: In der Regener Straße entstehen 10 Stadtvillen mit je 14 Wohnungseinheiten zwischen 74 und 129 m ^ 2. Yasemin Vierkötter vom Bauträger INTERHOMES AG über das Projekt: "Das Besondere an dieser Wohnanlage sind nicht nur ihre besondere Lage im Grünen und die hochwertige Ausstattung, sondern auch der geschichtsträchtige Rahmen, der diese Siedlung sehr speziell macht. Die Namen der einzelnen Villen sind großen Dichtern gewidmet, die diesen Berliner Stadtteil prägten. Mit der Namensgebung von Goethe über Schiller bis zu Dostojewski möchten wir an diese literarische Tradition anknüpfen." Berlin im Grünen erleben - im Eigentum Im Grünen zu wohnen, ist etwas Besonderes - ganz besonders in einer Großstadt wie Berlin, denn die Nähe zur Natur ist vor allem im Stadtgebiet ein Privileg. Mit dem neu entstehenden Wohnquartier "Dichtervillen" in Berlin-Karlshorst bietet INTERHOMES genau das: grün und trotzdem urban. Die 14 Eigentumswohnungen in jedem der zehn Gebäude sind zwischen 74 und 129 m ^ 2 groß und haben zwei bis vier Zimmer. Bei der gehobenen Ausstattung wurde nichts dem Zufall überlassen. Hochwertige Wohnungen mit allen Annehmlichkeiten Die Eigentumswohnungen liegen in Ostberlin und sind Teil der Gartenstadt Karlshorst. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Naherholungsgebiet Biesenhorster Sand. Alle Wohnungen sind mit Fußbodenheizung, elektrischen Rollläden, einer hochwertigen Einbauküche von SieMatic ausgestattet und die elegante Badausstattung stammt ausschließlich von Markenherstellern wie Grohe, Villeroy & Boch und Kaldewei. Jede Wohneinheit besitzt einen eigenen Kellerraum sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung der Wohnräume. Aufzug, Videogegensprechanlage, Terrasse, Balkon oder Dachterrasse sind im Preis enthalten und unterstreichen das exklusive Flair, das die Wohnanlage im Grünen auszeichnet. Ideal für Familien mit Kindern: Im Grünen, dennoch in der Großstadt Wer im Grünen wohnt, muss natürlich nicht auf die Annehmlichkeiten der Großstadt verzichten: Die Nahversorgung ist exzellent, ebenso die Verkehrsanbindung. KiTas und Schulen sind in wenigen Minuten zu erreichen. Und dass in dieser dichterischen Umgebung die Kultur nicht zu kurz kommt, liegt auf der Hand: Das Kulturhaus Karlshorst etwa bietet Musik, Theater, Literatur, Puppenspiel, Kinderprogramm, Kabarett und Ausstellungen. Die eleganten Wohnungen in den Berliner "Dichtervillen" werden von der 1968 gegründeten INTERHOMES AG errichtet, die heute eine der größten privaten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands ist. Details zu den Dichtervillen unter: https://www.interhomes.de/de/berlin-potsdam/dichtervillen-karlshorst.html Beratungsbüro Dichtervillen Karshorst Regener Straße 59 (ggü. Nr. 62) 10318 Berlin Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Montag, 13 bis 18 Uhr Tel.: (0800) 8411 517 Email: dichtervillen@interhomes.de (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411-233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180824012

