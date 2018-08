Sind deutsche Aktien noch zukunftsfähig?

Neben politischen Konflikten - schmutzige Scheidung der Briten von der EU ohne Deal, Flüchtlingskrise, italienische Schulden - scheinen sich ebenso verhaltene Konjunkturentwicklungen und die mangelnde Verbesserung der Standortqualitäten als Handicap für europäische und deutsche Aktien auszuwirken. Tatsächlich setzen internationale Anleger bei ihrer Aktienauswahl eher auf "America First". Ohnehin hat der deutsche Aktien-Leitindex DAX mit seinen Auto-, Bank- und Versorgeraktien und einer grundsätzlich aktienunfreundlichen Politik hausgemachte, strukturelle Probleme.

Der europäische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe schwächt sich im Trend weiter ab. In der Konsequenz bleibt das Gewinnwachstum der Unternehmen rückläufig.

Im transatlantischen Vergleich gilt "America First"

Der EU droht durch den Abgang der marktwirtschaftlich orientierten Briten ein Verlust an Reform- und Wettbewerbsbegeisterung. Gleichzeitig führt eine womöglich schmutzige Scheidung ohne Deal zu Exporteintrübungen für die deutsche Industrie.

Ohnehin zeigt das Beispiel Italien, dass die politische Euro- und Schuldenkrise bestenfalls zugedeckt, aber nicht vorbei ist. Die politisch gefeierte Entlassung Griechenlands aus dem Rettungsschirm, die langfristig noch nicht einmal die stabile Seitenlage des Landes gewährleistet, wirkt dagegen wie das Vorzeigen Potemkin'scher Dörfer. Insgesamt ist die politische, aber auch wirtschafts- und finanzpolitische Zukunftsfähigkeit Europas in Gefahr.

Bei aller berechtigten Kritik an der Amtsführung von Präsident Trump werden in den USA die Weichen Richtung wirtschaftlicher Zukunft gestellt. Die Unternehmenssteuersenkungen, Infrastrukturmaßnahmen und durch den Digitalisierungsvorsprung geschaffenen Wettbewerbsvorteile heben die amerikanischen Standortqualitäten zulasten der von Europa. Großkonzerne wie Siemens investieren mittlerweile lieber in Amerika als in Europa bzw. Deutschland. Fatal ist die Tatsache, dass insbesondere Innovations- und Forschungsaktivitäten dort und nicht im Heimatland vorgenommen werden. Die moralische Entrüstung europäischer Politiker über die Politik Trumps ersetzt eben keine ordentliche Wirtschaftspolitik.

Die fundamentale Kraft Amerikas schlägt sich erkennbar in einem seit Jahresbeginn zu beobachtenden Gewinnvorsprung von US-Unternehmen gegenüber der europäischen Konkurrenz nieder. Damit verbunden ist eine ausgeprägte Outperformance von US-Aktien gegenüber Titeln der Eurozone.

Ist aus dem deutschen Leitindex DAX ein Aktien-Lazarett geworden?

Für den DAX als Aushängeschild deutscher Aktien kommen erschwerend hausgemachte Probleme hinzu. Autowerte spüren anhaltend den Dieselabgasskandal und das zu späte Eintreten in das Zeitalter innovativer Antriebstechniken abseits von Verbrennungsmotoren. Zudem unterstreicht die bereits zweite Gewinnwarnung des Autozulieferers Continental in diesem Jahr die aktuelle Abkühlung der globalen Automobil-Nachfrage, sicher auch wegen handelspolitischen Stimmungseintrübungen.

Trotz Aktienerholung hat sich die Ertragslage der Versorger seit der Energiewende eingetrübt, was sich in vergleichsweise diätösen Dividendenzahlungen niederschlägt. Den Banken fehlt es an belastbaren Alternativstrategien und zusätzlich leiden sie unter einer strammen Regulierung. Sicherlich ist auch die politische Vernachlässigung des deutschen Finanzstandorts kein Ruhmesblatt. Berlin nimmt sich kein Beispiel am französischen Staatspräsidenten, der alles aufbietet, um Brexit-bedingt abwanderungsbereiten britischen Banken den französischen Finanzplatz als Alternative schmackhaft zu machen. Und dabei gilt Macron doch bei der deutschen politischen Elite als Meisterwerk eines europäischen Vorzeigepolitikers. Allerdings stelle man sich vor, welcher bösartigen Kritik sich ein deutscher Regierungschef aussetzen müsste, der in seinen früheren Jahren ein erfolgreicher Investmentbanker gewesen wäre. Wie auch immer, wenn Deutschland eine starke Volkswirtschaft bleiben will, ist auch ein starker deutscher Finanzplatz notwendig. Nicht zuletzt herrscht Katerstimmung bei Bayer wegen der durch die Übernahme von Monsanto drohenden Klagewelle mit unkalkulierbar hohem Schadenspotenzial.

Den vollständigen Artikel lesen ...