Ertragschancen mit neuen Zertifikaten aus Austria

marktEINBLICKE hatte bereits in der Sommer-Ausgabe 2017 das Thema "Familienunternehmen - mehr als eine schrecklich nette Familie" näher beleuchtet. Ein charmantes Derivat hat dazu nun die österreichische Raiffeisen Centrobank im Portfolio. Wir werfen ebenso einen Blick auf RCB-Investmentchancen mit den europäischen STOXX-Indizes.

Anlageidee I - Familienunternehmen dominieren die Wirtschaft. Nicht nur in Deutschland. Ein bedeutender Teil dieser Unternehmen ist sogar börsennotiert. An der Börse Wien hat man nun reagiert. Um die Performance börsennotierter Familienunternehmen einfach mess- und investierbar zu machen, hat man dort kürzlich den ATX Family Index gestartet. Für den Indexkorb qualifizieren sich alle im Segment prime market notierten Unternehmen. In den Index aufgenommen werden jene, an denen Gründerfamilien, Vorstände oder Aufsichtsratsmitglieder zwischen 25 und 75 Prozent der Aktien halten. Die Start-Zusammensetzung besteht aus 14 Unternehmen, der Branchenmix ist breit.

"Familienunternehmen werden häufig für private Unternehmen gehalten, dabei sind Familienunternehmen und Börse kein Widerspruch. Im Gegenteil, mit Andritz, Schoeller-Bleckmann und Zumtobel sind drei international erfolgreiche Unternehmen im österreichischen Leitindex vertreten. Internationale Investoren begrüßen stabile Kernaktionäre", sagt Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, bei der Vorstellung des ATX Family Index Mitte Februar. Der Lichtkonzern Zumtobel schied zwar Mitte März aus dem Wiener Leitindex ATX aus, wurde jedoch durch AT&S ersetzt - ebenfalls ein Familienunternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...