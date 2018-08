Mit einem leichten Plus startet der Dax in den Freitagshandel. Der TecDax hingegen kratzt an der 3000er-Marke.

Der Dax ist am Freitag mit einem Mini-Plus in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent höher bei 12.396 Zählern.

Erfreulich war die Performance beim TecDax: Der Technologiewerteindex erreichte mit 2977 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2000. Er existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis ins Jahr 1997 zurückgerechnet. Der MDax gewann 0,22 Prozent hoch auf 26.837 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,16 Prozent.

Im Fokus steht neben dem Dauerbrenner-Thema Zollstreit die Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Investoren erhoffen sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...