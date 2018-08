TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Wandlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen stärkt Eigenkapitalbasis DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Sonstiges TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Wandlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen stärkt Eigenkapitalbasis 24.08.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 24.08.2018 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Wandlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen stärkt Eigenkapitalbasis * Bezug von insgesamt 3.475.000 neuer Inhaber-Stückaktien aus dem bedingten Kapital 2017/I * Zinseinsparungen in Höhe von rund 300 TEuro p.a. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) gibt bekannt, dass die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2017/22 (ISIN DE000A2GSRK6) vollständig von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben. Dies geht aus entsprechenden Ausübungserklärungen hervor, die der Gesellschaft heute zugegangen sind. Die TTL AG hatte die Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 9.035.000,00 Euro, fünfjähriger Laufzeit, einem Zinssatz von 3,5 % und einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,60 Euro am 20. Dezember 2017 begeben, um den Erwerb von Anteilen an der AIRE Asset Investments in Real Estate Beteiligungs GmbH ("AIRE") zu finanzieren. Aufgrund der vorgenommenen Wandlung der Wandelschuldverschreibungen wurden insgesamt 3.475.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien aus dem bedingten Kapital 2017/I der TTL AG an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen ausgegeben. Das Grundkapital der TTL AG erhöht sich dadurch auf 21.075.000 Euro, eingeteilt in 21.075.000 Aktien. Durch die Wandlung der Wandelschuldverschreibungen in Aktien entfallen für 2018 auch die entsprechenden Zinszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. Euro p.a. "Durch die Wandlung der Wandelschuldverschreibungen wird unsere Eigenkapitalbasis weiter gestärkt. Unsere Eigenkapitalquote steigt hierdurch gegenüber rd. 57 % per Halbjahresstichtag 30.06.2018 auf rd. 68 %. Die von den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen vorgenommene Wandlung bestätigt erneut die von unserer Gesellschaft geschriebene Erfolgsgeschichte", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717163 24.08.2018

