Hallein/Salzburg (pts013/24.08.2018/09:30) - Nach der Devise "Lehre - Sehr gscheit" startet die EMCO GmbH mit nicht weniger als 32 Lehrlingen in den Herbst und zeigt somit auch dem Fachkräftemangel die Zähne. Bei EMCO können Lehrlinge aus fünf verschiedenen Lehrberufen wählen. Lehrlingsausbildung bei EMCO Derzeit bildet EMCO Lehrlinge in fünf Lehrberufen aus. Dazu zählen: Metalltechnik, Werkzeugbautechnik, Zerspanungstechnik, Industriekauffrau/-mann und Informationstechnologie. Neben der Erfüllung vom klassischen Berufsbild steht bei den gewerblichen Lehrlingen das Arbeiten an EMCO Drehmaschinen und Fräsmaschinen im Mittelpunkt der Ausbildung. So schafft EMCO nicht nur Fachkräfteausbildung für das eigene Unternehmen, sondern bildet auch Fachkräfte für Kunden wie Partner auf EMCO Werkzeugmaschinen aus. Für die gewerblichen Lehrlinge in den Berufen MetalltechnikerIn, WerkzeugbautechnikerIn, MechatronikerIn und ZerspanungstechnikerIn hat EMCO am Standort Hallein 1 Mio. EUR investiert, um auf 700 m2 perfekte Rahmenbedingungen für die theoretische und praktische Ausbildung der Lehrlinge zu schaffen. Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Lehrlinge bei EMCO Als Lehrling bzw. Auszubildende hat man bei EMCO natürlich auch die Möglichkeit sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln; Lehre mit Matura oder ein Werkmeisterabschluss sind hier gelebte Praxis. EMCO legt Wert darauf, heranwachsende Fachkräfte auszubilden und für ihre berufliche Zukunft gut vorzubereiten - Karriere mit Lehre wird hier aktiv gelebt. Lehrlinge von EMCO bei nationalen und internationalen Wettbewerben EMCO ist aus Überzeugung und seit vielen Jahren Kooperationspartner der Skills Austria. Die Bedeutung der Ausbildung im eigenen Haus hat EMCO vor kurzem mit der Einweihung einer neuen Lehrwerkstätte unterstrichen. Auch die Ergebnisse der Berufs-WM sprechen eine deutliche Sprache - mit 40 Teilnehmern konnte das Team Austria in Abu Dhabi in 36 Disziplinen vier Gold-, drei Silber-, 4-Bronzemedaillen und 16 "Medaillons for Excellence" erreichen. Der Weg zur Teilnahme führt über die Qualifikation bei den Staatsmeisterschaften, die alle zwei Jahre bei der BIM in Salzburg ausgetragen wird. Und so gesehen ist "nach der World Skills vor der World Skills", denn die Vorbereitungen für die nächste Staatsmeisterschaft sind schon wieder angelaufen. Wie schon seit vielen Jahren beteiligt sich EMCO mit Maschinen, die für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt werden. An den Drehzentren EMCOTURN E45 können die jungen Kandidaten, die lt. Vorgabe nicht älter als 22 Jahre sein dürfen, in der Disziplin Drehen ihr Können unter Beweis stellen. Geschwindigkeit, Genauigkeit und Geschicklichkeit beim Drehen sind die drei entscheidenden Kriterien für das Ticket zur nächsten World Skills. Warum Lehre bei EMCO? Bei EMCO warten spannende Aufgaben und Herausforderungen in verschiedenen Berufsfeldern mit der Möglichkeit mit ausgereiften High-Tech-Produkten zu arbeiten. Arbeiten bei EMCO bedeutet: arbeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen und arbeiten beim führenden Werkzeugmaschinenhersteller. Unter dem Motto "Die Zukunft ist für alle da" hat das Unternehmen ein eigenes Ausbildungskonzept, das "Industrial Training" und bietet Schulungen und Fortbildungen auch für Kunden. Das EMCO "Industrial Training" öffnet beste Voraussetzungen für eine optimale CNC Ausbildung. Dieses Ausbildungskonzept zeigt, dass viele Unternehmen und Partner ihre Mitarbeiter im "Industrial Training"-Konzept von EMCO weiterbilden. Das spricht wiederum für eine Lehre bei EMCO, denn eine Ausbildung in dem Betrieb zu erhalten, wo andere Firmen ihre Mitarbeiter zur Weiterbildung entsenden, spricht für tolle Zukunftschancen nach der Lehre. Bei EMCO findet man Lehrstellen im Bereich der Technik wie der Wirtschaft. Eines haben aber alle Ausbildungsplätze gemeinsam - die Faszination am Maschinenbau. Mehr Informationen zur Lehre bei EMCO gibt es unter: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräsmaschinen und Drehmaschinen. Erzeuger EMCO ermöglicht somit Komplettlösungen mit Weiterbildungen und Consulting in Form von Kursen und Seminaren an Ausbildungsmaschinen und Bearbeitungsmaschinen. Die Computerized Numerical Control kurz CNC werden in der Industrie sowie auch in Luftfahrt- und Raumfahrtbereiche eingesetzt. EMCO bietet als Hersteller und Erzeuger nicht nur neue Werkzeugmaschinen sondern auch Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile und Zubehör sowie Automation von Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Der Publikation bis 24.11.2018 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Frau Christa Vergnes Tel.: +43 6245 891-0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180824013

